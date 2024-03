Pa pogledajte što su napravili na grobu moje Renate. Porazbijani svi mali anđeli koje na grob donose njeni prijatelji iz razreda. Razbijeno je kameno postolje za svijeće i sve svijeće. Počinitelj se na jednu i porezao, pa se po grobu vide kapljice krvi. Zgaženo cvijeće, razbijeno staklo svuda uokolo. Pored je grob njene prijateljice Ive. Na njemu je pokidao i vaze, i kandilo, i križ. Pa strašno. Ne razumijem zašto je itko to imao potrebu učiniti, kaže tužno Zorica Horvat.

Uništili grob prijateljica tragično stradalih u prometnoj nesreći: 'Razbili su sve anđele i svijeće'

Njenu Renatu i prijateljicu Ivu pregazio je 2019. godine vozač kamiona koji je zaspao pa se zaletio na odmorište Novska među učenike Osnovne škole Erdut, koji su ondje zastali putujući na ekskurziju. Dvije su prijateljice pokopali jednu pored druge. Njihovi su grobovi među njih 70 koje je nepoznata osoba, ili više njih, oštetila u srijedu popodne na groblju u Erdutu.

Mještani u potpunom šoku

Netko je iz nepoznatog razloga krenuo uništavati spomenike, vaditi križeve, razbijati vaze, skulpture anđela te bacati i gaziti cvjetne aranžmane. Nakon što se doznalo za devastaciju, mještani su u prvi mah pomislili da je totalni kaos na groblju napravio vjetar pa su pošli provjeriti što se točno dogodilo, no onda se otkrilo da je grobljem protutnjao netko vrlo bijesan.

Od ranog jutra na groblju je bila i policija, čiji su djelatnici radili očevid obilazeći i snimajući grob po grob te prikupljajući dokaze. Radi se o kaznenom djelu narušavanja mira pokojnika.

Erdućani misle kako tu devastaciju nije mogla napraviti jedna osoba jer je cijelo groblje u rasulu.

- Jučer oko pola 5 nazvala me susjeda i rekla da je netko razbijao po groblju i da je grob moje Renate isto oštećen. Navodno se sve to dogodilo između 15 i 16 sati. U šoku sam, cijelu noć nisam spavala - dodaje mama Zorica.

- Ja sam prvi došao na groblje i vidio to sve. Odmah sam zvao policiju. Pogledajte ovo: nogama su gazili po tim anđelima. Skidali su križeve i njima udarali okolo po grobovima, potom ih pobacali. Razbijali slike na grobovima. Tko bi to mogao učiniti, ne znam, a još manje zašto. Ne vjerujem da je to na nacionalnoj osnovi jer su uništeni i grobovi na pravoslavnom dijelu groblja. To je neki idiot! Točno se vidi da je skakao po grobovima i gazio sve po njima - kaže Goran Takač, koji je također došao počistiti razbijene dijelove na grobu svoje supruge.

Policija istražuje tko je počinio vandalizam

Mještani kažu kako se do sada nikad nije dogodilo da je netko nešto napravio na groblju.

- U kući pored groblja živi čovjek koji je stranac, pa ima nadzorne kamere. Nadamo se da će policija s tih snimki nekog prepoznati. Neki susjedi kažu da su vidjeli crnog visokog muškarca koji je došao na groblje. To je divljaštvo - kažu.

Ogorčeni su što na groblju više nema nadzorne kamere jer ju je netko ukrao prije nekoliko mjeseci, a nakon toga nije postavljena nova.

- Dobili smo vijest o vandalizmu na groblju dok smo bili na općinskom vijeću. Na mjesto događaja odmah su izašli ljudi iz komunalnog poduzeća. Na prvu je to izgledalo kao posljedica oluje, ali onda smo shvatili da nije. Obišli smo sve grobove i otkrili da se radi o 70-ak oštećenih. Ovo je groblje i katoličko i pravoslavno. Veliko je, otvoreno, nema ogradu, pa nema ni mogućnost zaključavanja. Imali smo tu malu kameru, ali je ukradena. Sad ćemo staviti dvije velike, koje će pokrivati cijelo groblje. Naravno da osuđujemo ovaj čin i da ćemo kao općina pomoći ljudima u opremanju oštećenih grobova koliko budemo mogli. Nasreću, oštećenja nisu ogromna jer nisu oštećene kamene ploče, osim nekoliko na kojima ima par udubljenja jer je počinitelj udarao po njima velikim vazama - kaže Jugoslav Vesić, načelnik općine Erdut, te dodaje kako je prije nekoliko godina bio sličan slučaj na groblju u Dalju, kad su dva mladića iz Osijeka, nezadovoljni rezultatima utakmice odigrane u selu, na groblju srušili 40-ak nadgrobnih spomenika. Uhvaćeni su i kažnjeni.

- Ovo zdrav čovjek nije mogao napraviti, a i teško je reći da bi to bio nekakav tinejdžerski ispad. U svakom slučaju, pregledavamo snimke svih kamera u selu, pa nastojimo otkriti je li nekakva grupa došla u selo s ciljem da postoji vandalizam ili je nešto drugo u pitanju - dodao je načelnik Vesić. 