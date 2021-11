Uoči posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i potpisivanja ugovora o kupnji borbenih zrakoplova, direktorica Sektora za međunarodne poslove HGK rekla je da se to mora iskoristiti kao zamašnjak jačanja gospodarske suradnje te istaknula potencijal francuskog gospodarstva.

"Sve institucije u RH koje pružaju potporu hrvatskom gospodarstvu trebaju staviti intenzitet na to tržište, pružiti svu moguću podršku hrvatskim tvrtkama. HGK je za to spreman, mi to činimo, imamo odličnu suradnju s najznačajnijim gospodarskim institucijama u Francuskoj", rekla je u utorak direktorica Sektora za međunarodne poslove Hrvatske gospodarske komore (HGK) Ines Obradović u HTV-ovom Dnevniku .

Odgovarajući na pitanje zašto je trgovinska razmjena između Hrvatske i Francuske relativno skromna, Obradović je rekla da su hrvatski izvoznici tradicionalno orijentirani na zemlje u regiji.

Međutim, istaknula je, potencijal francuskog gospodarstva je ogroman i Hrvatska ga mora iskoristiti. Do sada nismo ostvarili potencijal, dometnula je Obradović.

Dodala je kako naš izvoz lagano, ali konstantno raste, te da je Hrvatska privukla određene investicije iz Francuske u iznosu od milijardu eura, istaknuvši da je ta zemlja deveti najznačajniji ulagač u RH.

Govoreći o potpisivanju ugovora o strateškom partnerstvu, Obradović je rekla da potencijal posebno vidi u području energetike, obnovljivih izvora energije, zelene digitalne tranzicije, ICT-u, metaloprerađivačkoj industriji i sektoru plastike, odnosno proizvodnje komponenti za automobilsku i avioindustriju u Francuskoj.

Isto tako, vidimo budućnost u zajedničkim projektima hrvatskih i francuskih tvrtki, rekla je Obradović, istaknuvši kao pozitivan primjer tvrtke Končar, koja je sa svojim partnerom u Francuskoj dobila posao obnove hidroelektrane.

Obradović je također izrazila uvjerenje da će ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen izuzetno pomoći hrvatskim izvoznicima.

Svakako da će uvođenje eura olakšati poslovanje, uklonit će se taj valutni rizik, tvrtke će i svoje prihode i svoje obveze imati u istoj valuti. Isto tako, imat će pristup financijama, to jest kreditima po nižim kamatnim stopama kakve su u europodručju i tako moći izvršavati daljnja ulaganja u proizvodnju, razvoj i istraživanje, a uz to će svakako Hrvatska postati i privlačnija za inozemne ulagače, rekla je direktorica Sektora za međunarodne poslove Hrvatske gospodarske komore (HGK) Ines Obradović.

Francuski predsjednik Emmanuel Marcon prvi je šef francuske države koji službeno dolazi u Hrvatsku. Njegov dvodnevni posjet iznimno je važan za službeni Zagreb koji će dobiti parišku podršku za schengensku i eurozonu i finalizirati sporazum o kupnji 12 borbenih zrakoplova Rafale.

Macron dolazi u srijedu navečer u dvodnevni posjet Hrvatskoj gdje će mu formalni domaćin biti premijer Andrej Plenković. Macrona će u četvrtak najprije sa svim državnim počastima primiti hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a potom premijer Plenković u Banskim dvorima. Ondje će se, uz teme koje će se ticati bilateralnih odnosa, razgovarati o zapadnom Balkanu, Istočnom partnerstvu s naglaskom na Ukrajinu i Bjelorusiju, jačanju strateške neovisnosti Europske unije i globalnim temama.

Francuska i Hrvatska već imaju sklopljeno strateško partnerstvo, ali će ono novim ugovorom biti prošireno i produbljeno na niz novih područja.

Dokument o novom strateškom partnerstvu ističe jasnu potporu Francuske hrvatskom ulasku u eurozonu i schengenski prostor. Daje podršku i članstvu Hrvatske u OECD-u, kažu hrvatski izvori. Ideja novog strateškog partnerstva je i da, kako je istaknuto, "Hrvatska postane privilegirani partner Francuske u ovom dijelu Europe". Ostali elementi partnerstva odnose se na gospodarske odnose, kulturnu, znanstvenu, akademsku i administrativnu suradnju.

Hrvatska očekuje da bi pravni postupak donošenja formalne odluke za pristupanje Schengenu mogao početi u prosincu ove godine tijekom slovenskog predsjedanja EU-om, a konačna odluka za vrijeme francuskog predsjedanja u prvoj polovici sljedeće godine.

Nakon što hrvatski premijer Andrej Plenković i francuski predsjednik Emmanuel Macron potpišu u Banskim dvorima novi Sporazum o strateškom partnerstvu, dvojica ministara obrane, Mario Banožić i Florence Parly potpisat će ugovor o nabavi višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale.