Uoči mature dijagnosticirali mu tumor, bolest ubrzo nestala...

Baxter Hutchinson, tinejdžer iz Zapadne Australije suočio se sa strašnom dijagnozom samo nekoliko tjedana uoči mature. Liječnici su mu dijagnosticirali dva agresivna tumora na mozgu.

Odlučili su se na riskantnu operaciju. Baxter je dva puta "umro" na stolu tijekom operacije nakon koje je nije mogao hodati, govoriti ni vidjeti, piše 7news.com.au.

Nakon teške operacije Baxter je išao mjesecima na zračenje i kemoterapije. No ovaj hrabri tinejdžer nije gubio nadu i energiju je fokusirao na skupljanje pomoći za druge oboljele tinejdžere i mlade ljude.

