Uopće nije smio voziti taj gliser

Mladić je radio za tvrtku registriranu u Zagrebu, čija je vlasnica i direktorica njegova majka. Tvrtka se na internetu predstavlja kao “mala obiteljska kompanija u poslu iznajmljivanja brodica i plovila”

<p><strong>M. B.</strong> (20), koji je u subotu oko 13.15 sati na području Nacionalnog parka Kornati upravljao brodicom-gliserom s izvanbrodskim motorom i vukao <strong>dječaka </strong>(14) na kolutu, nije imao osnovnu dozvolu za upravljanje plovilom B kategorije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Izvijestila je to, bez navođenja inicijala, šibensko-kninska policija. Podsjetimo, mladić je prevozio troje putnika, nizozemskih državljana, oca s dva sina. Dječaka (14) vukao je na tubu, okruglom gumenome madracu na napuhavanje koji je bio privezan konopom za stražnji, krmeni dio glisera.</p><p>- Dok je vukao tubu na kojoj se nalazilo dijete, napravio je manevar u lijevu stranu, a potom se naglo vratio u desno - javila je <strong>Marica Kosor</strong>, glasnogovornica šibenske policije.</p><p>Uslijed takve vožnje gliser je udario u dijete na tubi. Dijete je zadobilo višestruke teške i po život opasne ozljede, od kojih je u 16.55 sati preminulo u Općoj bolnici Šibenik.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, mladić je radio za tvrtku registriranu u Zagrebu, čija je vlasnica i direktorica njegova majka. Tvrtka se na internetu predstavlja kao “mala obiteljska kompanija u poslu iznajmljivanja brodica i plovila”.</p><p>Sa skiperovom majkom razgovarali smo tijekom vikenda, dok se još nije znalo da mladić nije imao dozvolu za upravljanje gliserom. Rekla nam je tek da je dovoljno velika tragedija ovo što se dogodilo te nas zamolila da poštujemo njihovu želju i poštedimo ih daljnjih pitanja. Pokušali smo je kontaktirati i u ponedjeljak kako bismo upitali zna li da mladić nije imao potrebnu dozvolu i kako je moguće da je upravljao gliserom bez nje, no nije se javljala. Rječitiji nije bio ni Andrej Korljan, branitelj mladića.</p><p>Ne mogu govoriti o slučaju zbog tajnosti postupka. Mojem branjeniku, naime, sudit će kao mlađem punoljetniku, rekao je kratko Korljan.</p><p>Mladića terete za teško kazneno djelo protiv sigurnosti čija je posljedica smrt djeteta, a Zakon o sudovima za mladež predviđa blaže kazne nego što su one u Kaznenom zakonu.</p><p>Kako nam je rekao<strong> Jure Brižić</strong>, načelnik općine Preko, obrt majke vozača glisera već tri godine aplicira na natječaj za uzimanje u koncesiju javne površine za prodavanje izleta i iznajmljivanje brodova. Brižić kaže da za štandom obrta najčešće radi majka i da dosad nije bilo nikakvih problema s njima.</p><p>- Obitelj tijekom godine ne boravi na Ugljanu, a tijekom ljeta dolaze tu raditi - pojašnjava Brižić i sam u šoku zbog tragedije.</p><p>Strašna nesreća u kojoj je poginulo dijete dogodila se kraj uvale Svršata vela na otoku Žutu u šibenskom akvatoriju. Madrac s maloljetnikom naletio je na vodeni val, koji ga je odbacio i u polukružnom kretanju po površini mora svom silinom udario je u gliser.</p><p>Policajci su gliser na kojemu su još bili vidljivi tragovi krvi odvezli u brodogradilište i marinu Betina.</p><p>- Gliser su dovezli u ovu marinu, valjda je bila najbliža. Policajci su obavili očevid, nakon čega su ga odvezli. Strašna tragedija - rekao nam je <strong>Boris Ninić</strong>, direktor betinske marine.</p>