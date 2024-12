Upalili su meteoalarm za cijelu Hrvatsku: Stižu obilne oborine, mjestimično je moguć i snijeg

U noći s nedjelje na ponedjeljak ciklona donosi pogoršanje - obilna oborina, na kopnu i snijeg, a na moru i jak te olujan vjetar. Početkom blagdanskog tjedna budite spremni na teškoće u prometu, piše u upozorenju Ravnateljstva.

DHMZ je za ponedjeljak najavio oblačno i vjetrovito vrijeme s povremenom kišom, susnježicom, na kopnu i snijegom, uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača na istoku te u gorju gdje je moguća mećava.

Foto: DHMZ

- Osobito u Dalmaciji ponegdje obilnija kiša, moguće uz grmljavinu i tuču, a u unutrašnjosti i susnježica. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura od -2 do 3, na moru od 3 do 8 °C. Najviša od 0 do 4, na obali i otocima između 8 i 11 °C - naveli su.

Za ponedjeljak je upaljen i crveni meteoalarm za područje Kvarnera zbog olujne bure čiji bi udari mogli dostizati brzinu do 130 kilometara na sat.

Za veći dio zemlje najavljen je narančasti meteoalarm, dok su zagrebačka, splitska i kninska regija u žutom.