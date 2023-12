Upalio se crveni meteoalarm za Jadran: Petak donosi jaku buru, vrijeme će biti izuzetno opasno!

Danas u popodnevnim satima u Hrvatsku stiže razvedravanje, ali petak nosi nove promjene vremena...

Za dijelove Hrvatske za petak na snazi je crveni meteoalarm, što označava da je vrijeme izuzetno opasno, javlja DHMZ.

POGLEDAJTE VIDEO: Sava se u Zagrebu izlila iz korita

Pokretanje videa ... Izlijevanje Save iz korita | Video: PIXSELL

Crveni meteoalarm na snazi je zbog olujnog vjetra za velik dio Jadrana. Redom se 'crvene': Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal, sjeverna Dalmacija i srednja Dalmacija. Zbog jakog vjetra u narančastom su zapadna obala Istre i južna Dalmacija.

- Upozorenje za vjetar na snazi je za šest klimatoloških područja hrvatskog dijela Jadrana - izvještava DHMZ.

Osim Jadrana, zbog vjetra je u petak u 'narančastom' i riječka regija, dok su splitska, dubrovačka, kninska i gospićka regija u 'žutom'. Osječka, zagrebačka i karlovačka regija se zelene, što znači da nema nikakvih upozorenja.

Foto: DHMZ

Objasnili su iz DHMZ-a razliku u meteoalarmima za kopno i obalu:

- Važno je napomenuti da se razine upozorenja obalnih i susjednih kopnenih područja ne moraju poklapati budući da se uzimaju u obzir drugačiji kriteriji, a i posljedice opasnih pojava razlikuju se na kopnu i na moru.

A evo kakvo nas vrijeme očekuje u petak:

- Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti umjerene i povećane naoblake. U Gorskom kotaru i Lici u višem gorju mjestimice je moguće malo susnježice i snijega - pišu iz DHMZ-a i nastavljaju:

Foto: DHMZ

- Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, duž obale od 6 do 10, a najviša dnevna od 4 do 8, na Jadranu između 9 i 14 °C..

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata