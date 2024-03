Upoznajte ljude koji su svojom dobrotom i nesebičnošću zavrijedili dobiti titulu heroja

11:25

Upoznajte ljude koji su svojom hrabrošću, nesebičnošću i dobrotom zavrijedili titulu heroja.

Ivan Blažević, ovogodišnji dobitnik nagrade Ponos Hrvatske i predsjednik Zaklade Solidarna, nakon potresa na Baniji skupio je 17 milijuna kuna i izgradio više kuća na tom području nego Vlada Hrvatske...

Foto:

Ivan Brodar i Ivan Gradiški iz Zagreba, u parku su sreli čovjeka kojemu je trebala pomoć. Nije imao nikoga od obitelji, a tek je došao s operacije. Živio je u stanu bez struje i vode. Sada ima topli dom i dva prijatelja.

Foto:

Goran Mijić i Slaven Vukoja, dva su Brođana koja su se sasvim slučajno našli na popularnom šetalištu uz rijeku Savu u koju je slučajno upao muškarac u invalidskim kolicima. Spasili su ga i postali Ponos Hrvatske.

Foto:

Većinu predavanja snima mobitelom i to preslušava, a literaturu joj čita asistentica. Kaže da za nju ne postoji najteži predmet te razmišlja o upisu još jednog faksa. Zbog svega. Laura je dobila nagradu Ponos Hrvatske.

Foto:

Dorotea Orlandini (22) nije mislila na sebe, samo je razvalila vrata, zagrlila dječaka i iznijela ga iz stana. Kasnije joj je medicinski tehničar rekao da su u pitanju bile sekunde i da bi dječak teško stradao da se ona nije pojavila.

Foto:

Umirovljenica iz Đurđevca kaže kako želi da kuća ponovno bude puna i živahna kao nekad i da posluži onima kojima je najviše potrebna. Zbog svoje nesebičnosti, dobitnica je prestižne nagrade Ponos Hrvatske.

Foto:

Dina Perković i Martina Vadlja organiziraju akcije prikupljanja stvari na koprivničkom području. Naime, Dina je na ideju osnivanja grupe došla nakon što joj se jedna kolegica požalila kako nema ni osnovno za dijete...

Foto:

Renata Bermanec i Spomenka Tomašić osnovale su Udrugu „Pomoć neizlječivima“ koja pruža palijativnu skrb stotinama korisnika

Foto:

Snježanina kćer Lucija preminula je nakon duge bolesti 2014. godine. Tad je čvrsto odlučila da će Lucija donositi svjetlo u bolničke sobe i bacila se u humanitarni rad. Samohrana je majka Karmeli (15) i Martinu (21)

Foto:

Ivan (18) ni na trenutak nije razmišljao da zadrži 500 eura, iako, ni sam nije imao lagan život. No, u životu, kaže, postoje bitnije stvari od novca. A to je za njega prijateljstvo, podrška i ljubav. On je Ponos Hrvatske

Foto:

Bez Marka koji je doslovno skočio na vlak u pokretu, prijetila je i puno veća katastrofa koja je mogla rezultirati rušenjem električne infrastrukture i blokadom velike većine željezničkog prometa u zemlji

Foto:

Knjižničarka i medicinska sestra iz Pule, smislile su kako oplemeniti život psihičkim bolesnicima. Mnogi od njih zbog stigmatizacije nisu mjesecima pa čak i godinama izlazili iz kuće, ali s Klubom čitatelja sve se promijenilo

Foto:

U humanitarnoj akciji sakupili su više od 69.000 eura, a još 6.900 eura donirali su iz vlastitih sredstava. Odaziv je bio iznenađujuć, obitelji koja je već izgubila vjeru, vratili smo osmijeh na lice, priča fra Tomislav Glavnik

Foto:

Djevojčica je prodavala fritule i limunadu i uspjela skupiti preko 1000 eura za deseteročlanu obitelj. Iznenadila se koliko se ljudi skupilo na igralištu na kojem je organizirala humanitarnu akciju, ali sve je savršeno odradila

Foto:

Unutar projekta Čisto podzemlje djeluje preko 30 speleoloških društava, a popisivanje onečišćenog krša urodilo je prvim registrom, jedinim registrom onečišćenja krša u svijetu koji ima izuzetno kvalitetne podatke

Foto:

Dosadašnje Heroje pogledajte OVDJE.