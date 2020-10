Upozorenja za nedjelju na najvišem stupnju: Stižu nam obilne kiše, oluje, pa i snijeg

Prevladavat će oblačno i osjetno svježije, ponajprije na zapadu i sjeverozapadu uz čestu i obilnu kišu. Krajem dana u višem gorju uz zahladnjenje ponegdje i snijeg...

<p>Upozorenja za nedjelju na najvišem su stupnju. Kako javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a562882/Upozorenja-na-snazi-u-nedjelju-nam-prijete-bujicne-i-urbane-poplave.html">N1</a>, najviše kiše past će u riječkoj regiji, lokalno više od 60 litara po metru četvornom, što može rezultirati bujičnim i urbanim poplavama.</p><p>Na širem području Gospića moglo bi pasti više od 40 mm kiše, pa bi i taj dio zemlje mogao biti ugrožen bujičnim poplavama. Na zagrebačkom području očekivana količina oborine je od 20 do 40mm, na karlovačkom od 35 do 45 mm.</p><p>"U nedjelju slijedi sasvim druga slika jeseni nego u subotu!", prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a u emisiji "Vrijeme" na <a href="https://www.hrt.hr/664308/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-11102020" target="_blank">HTV1</a>. I još dodala: "Druga polovina vikenda donosi oblačnije, kišovitije, vjetrovitije i hladnije vrijeme, a mjestimice su moguće i obilnije oborine. Ni sljedeći tjedan se ne može izdvojiti dan bez mjestimične kiše."</p><p>Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.: "Početkom nedjelje u istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, zatim sve oblačnije, poslijepodne povremeno s kišom, osobito u zapadnoj Slavoniji. Na krajnjem istoku veći dio dana bit će uglavnom suho. Jutarnja temperatura od 9 do 11 °C, a najviša dnevna između 15 i 17 °C, prenosi <a href="https://www.hrt.hr/664308/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-11102020" target="_blank">HRT.</a><br/> <br/> U središnjoj Hrvatskoj neće biti izraženog dnevnog hoda temperature zraka i ona će biti uglavnom između 10 i 14 °C. Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, češćom poslijepodne, mjestimice i obilnijom.<br/> <br/> Obilne kiše bit će i u gorskoj Hrvatskoj, a prema kraju dana u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina ponegdje mogu biti izraženiji, uz lokalno i više od 60 litara kiše po četvornom metru. Bit će hladnije. Nakon jakog i olujnog juga uz obalu će prema kraju dana zapuhati jaka, na udare i olujna bura.</p><p> U Hrvatskim vodama budno se prate vodostaji Save, Une, Kupe i Korane, koji će rasti idućih dana, i moguće je proglašenje redovnih mjera obrane od poplava na Savi (Drenje Brdovečko).</p><p><strong>Vjetrovito i kišno</strong><br/> <br/> Vjetrovito će biti i na srednjem Jadranu, uz jako i olujno jugo te umjereno valovito i valovito more. Uz postupan porast naoblake povremeno će biti kiše, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, a mjestimice obilna kiša moguća je ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, osobito prema kraju dana.</p><p>Neugodna će biti bura, na zapadnoj obali Istre, na Kvarneru i Kvarneriću, gdje su izgledni udari od 65 do 75 km na sat, još i veći u podvelebitskom dijelu, od 65 do 85 kilometara na sat! Meteorolozi upozoravaju da će vjetar stvarati probleme u prometu, stoga ne krećite na put, ukoliko nije nužno.<br/> <br/> Kiša će na jug Hrvatske stići najkasnije pa će uz promjenjivu naoblaku najviša dnevna temperatura zraka biti oko 22 °C. Zapuhat će umjereno i jako jugo, prema kraju dana i vrlo jako."</p><p>Prijetit će nam u nedjelju i grmljavinske oluje, osobito na splitskom i riječkom području, gdje je vjerojatnost za grmljavinu viša od 60%.<br/> <br/> <strong>U novome tjednu promjenjivo...</strong><br/> <br/> "U prvoj polovini sljedećeg tjedna u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a kiša će najčešća biti na istoku i u gorju. Pritom će biti još hladnije, a osjet hladnoće pojačavat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Od srijede ipak danju malo toplije.<br/> <br/> Na Jadranu u ponedjeljak vjetrovito uz jaku i olujnu buru, ali na jugu i kišovito, gdje će još u početku puhati jako jugo. Kratkotrajno smirivanje vremena vrlo je vjerojatno u utorak, a od srijede ponovno kiša i jugo.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>