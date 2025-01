Upozorenje za cijelu obalu zbog jakog vjetra, stiže i novi snijeg u srijedu. Padat će dva dana

Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. U Gorskoj Hrvatskoj povremeno će padati slab snijeg, dok je na krajnjem jugu zemlje moguća kiša. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, gdje su mogući i orkanski udari. Snijega, zbog jakog vjetra, ponešto može biti i na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Za većinu obale na snazi je meteoalarm zbog jake bure, dok je u Velebitskom kanalu na snazi narančasti meteoalarm.

Pogledajte prognozu po gradovima

Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se od -7 do -2 °C na kopnu, te od 1 do 6 °C na Jadranu. Najviše dnevne temperature bit će između -2 i 3 °C na kopnu, dok će se na Jadranu kretati od 5 do 10 °C.

U Zagrebu se očekuje povremeni snijeg s najvišom dnevnom temperaturom oko 2 °C i najnižom noćnom oko -1 °C.

Foto: DHMZ

U Splitu će biti oblačno s najvišom temperaturom oko 8 °C i najnižom oko 4 °C. Za splitsku regiju izdano je žuto upozorenje zbog olujnih udara bure, s najjačim udarima vjetra većim od 65 km/h. Preporučuje se oprez zbog mogućih letećih krhotina i lokaliziranih prekida u aktivnostima na otvorenom.

U Rijeci se predviđa povremeni snijeg s najvišom dnevnom temperaturom oko 0 °C i najnižom noćnom oko -2 °C.

U Osijeku se očekuje malo snijega s najvišom dnevnom temperaturom oko -1 °C i najnižom noćnom oko -4 °C.

Foto: DHMZ

U Zadru će biti pretežno oblačno s najvišom temperaturom oko 9 °C i najnižom oko 3 °C. I za zadarsku regiju izdano je žuto upozorenje zbog olujnih udara bure, s najjačim udarima vjetra većim od 65 km/h. Preporučuje se oprez zbog mogućih letećih krhotina i lokaliziranih prekida u aktivnostima na otvorenom.

Građanima se savjetuje prilagodba vremenskim uvjetima, osobito zbog niskih temperatura i jakog vjetra na Jadranu. Preporučuje se adekvatna zimska oprema za vozila te oprez pri boravku na otvorenom.

U četvrtak stiže postupno kidanje naoblake, najprije na Jadranu, dok je još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguć slab snijeg. U petak i subotu na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, a u nizinama središnjih i istočnih predjela raste vjerojatnost za maglu i niske oblake.