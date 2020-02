Doktor umro od korona virusa, a prvi je upozoravao na njega...

Li Weniang, jedan od osam "zviždača" koji su pokušali upozoriti kolege na korona virus u Wuhanu još krajem prosinca, preminuo je u bolnici, javljaju strani mediji.

On je poslao poruku kolegama krajem prosinca i upozorio da se sedam pacijenata zarazilo virusom sličnom SARS-u i da se nalaze u karanteni u bolnici u kojoj on radi. Istaknuo je da je bolest, prema nalazima koje je radio, virus iz porodice korona virusa.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE