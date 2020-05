Upucali ga u glavu, 20 se dana borio za život, danas je umro...

Martin Pilić (28) iz naselja Vularije, pokraj Orehovice, na međimurskom je području preminuo u subotu u prijepodnevnim satima u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gdje je dovezen prije tri tjedna teško ranjen, potvrdili su nam u policiji.

Nesretni Martin te je subote, 2. svibnja, došao u vikend naselje u Vularijama, koje se nalazi uz stari tok rijeke Drave, gdje se sukobio sa dvojicom muškaraca, koji su navodno čekali da se netko pojavi, jer je koncem travnja provaljeno u vikendicu 63-godišnjeg pukovnika HV, dr. Ratimira Benčića iz Turčina, naselja u varaždinskom predgrađu.

Uz Benčića se nalazio i njegov 61-godišnji prijatelj koji je s dva hica iz malokalibarskog pištolja pogodio nesretnog Martina, od kojih je onaj u glavu bio sudbonosan. Martin je također ispalio jedan hitac iz pištolja na sačmu i pogodio u nadlakticu i ruku Benčića. Obojica su kolima Hitne odvezeni u bolnicu.

Martin Pilić je nakon ranjavanja izgubio svijest. Liječnici su ga pokušali spasiti, priključivši ga na aparate, ali su se nažalost obistinile crne prognoze i mladi čovjek izgubio bitku za život. Na policiji je da točno utvrde tko je prvi potegao pištolj i iz kojih razloga. Istražna sutkinja varaždinskog Županijskog suda je 61-godišnjem Varaždincu odredila istražni zatvor zbog pokušaja ubojstva. Nažalost, Županijska državna odvjetnica koja je osobno vodila očevidom morati će prekvalificirati „pokušaj“ u ubojstvo.

Nakon teškog ranjavanja razgovarali smo sa Martinovom suprugom koja nam je tada kazala da se moli dragom Bogu da Martin, koji je otac dvije kćeri u dobi od dvije i tri godine, oporavi. Tada nam je sa zebnjom kazala da je Martin imao keramičarski obrt.

- Ne smijem ni pomisliti što bi se desilo da je te, kobne subote Martin poveo kćeri na to mjesto uz Dravu, gdje su mu one bile česta „pratnja“. Volio je tamo ići još od djetinjstva, kazali su nam članovi njegove obitelji. Razgovarajući s mještanima utisak je da je, sada, pokojni Martin bio vrijedan čovjek te da su on i supruga nedavno stavili kuću pod krov.

Kak navodni povod svađe se spominje provala u vikendicu iz koje je netko Benčiću ukrao solarni akumulator i kosilicu. Postoje glasine da su vikendaši tražili od Martina da im kaže tko je provalio, jer je on uz Dravu često dolazio.