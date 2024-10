Uragan Kirk oslabio na oluju i čupao stabla po Europi, njegovi ostaci sutra stižu do Hrvatske

Uragan 'Kirk' rušio je stabla u Španjolskoj i Portugalu te ide u smjeru Francuske. Radi se o udarim vjetra do 150 kilometara na sat, a valovi su dosezali visinu do 7 metara. No, osim toga, ta područja su pogodile i obilne oborine zbog čega je izdan alarm. Očekuje se da će u 12 sati pasti i do 100 litara oborina po kvadratnom metru.

Foto: Vincent West

Fronta uragana Kirk u Hrvatsku će doći sutra predvečer s pljuskovima. Prije toga dobar dio dana će biti djelomično sunčano i toplo, ali vjetrovito uz južinu. Već u petak novo proljepšanje (još uz kraći pljusak) nakon čega bi vikend trebao biti suh, ali malo svježiji.

Portugalska uprava za civilnu zaštitu izvijestila je o više od 1300 intervencija u noći s utorka na srijedu, od kojih su tri četvrtine uključivale srušena stabla na sjeveru zemlje.

Foto: Eric Renom/LaPresse

Porto, glavni sjeverni grad, najteže je pogođen s 400 iščupanih stabala. Auti su oštećeni, a željeznički promet je prekinut na sjeveru zemlje. Oluja je također prekinula opskrbu strujom za više od 300.000 kućanstava.

Dužnosnici za vremensku prognozu i civilnu zaštitu, koji su predvidjeli vjetrove do 120 kilometara na sat i jaku kišu, izdali su žuti alarm za obalu, jer su valovi dosezali visinu do sedam metara.

Španjolske meteorološke službe izdale su narančasto upozorenje za sjever i sjeverozapad zemlje upozoravajući na vjetrove do 140 kilometara na sat.

