Uragan opustošio Floridu: Za preživjelima se i dalje traga

Spasilačke službe tragaju za preživjelima u petak nakon što je jedan od najjačih uragana u američkoj povijesti pogodio dio Floride po imenu Pandhandle pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba.

Uragan Michael pogodio je sjeverozapadnu obalu Floride u blizini gradića Meksiko Beach u srijedu poslijepodne s vjetrovima brzine 250 kilometara na sat i pri tome uzrokovao masovne poplave.

Najmanje sedam osoba poginulo je na Floridi te u Georgiji i Sjevernoj Karolini, navode vlasti.

Do ranih jutarnjih sati u petak, oluja koja se brzo kreće bila je udaljena 105 kilometara sjeveroistočno od Norfolka u Virginiji, s brzinom vjetra od 95 kilometara na sat, izvijestio je Nacionalni centar za uragane.

