Uragan ubio muškarca i dijete, tisuće domova je bez struje...

Uragan Michael odnio je prvu žrtvu na Floridi, dok je više od 400 tisuća privatnih domova i poslovnih prostora u saveznim američkim državama Florida, Georgia i Alabama ostalo bez struje nakon što je ta oluja u srijedu pogodila sjeverozapadno kopno Floride Panhandle.

Prva Michaelova žrtva je muškarac na kojega je palo drvo koje je propalo kroz krov njegove kuće na Floridi, potvrdila je glasnogovornica šerifa okruga Gadsen te savezne američke države a prenosi agencija Reuters.

Druga žrtva je dijete koje je poginulo u Georgiji. Iako detalji nisu poznati, pretpostavlja se da je nešto palo na kuću u kojoj se nalazilo.

TREE UPROOTED. Watch as this huge tree is uprooted from the ground in Panama City Beach, #Florida. (via Margaret Renee Grimes Clack) #HurricaneMichael #Michael #Hurricane #PanamaCityBeach pic.twitter.com/GbwR4FKyZK