Ovo je najopasnija stvar koja se do sada događala u vojsci, kažu izvori iz Ureda predsjednika države osvrćući se na potez ministra obrane Maria Banožića, koji je prijevremeno umirovio zapovjednika Počasno zaštitne bojne brigade Elvisa Burčula, a za kojeg je načelnik Glavnog stožera tražio da mu se produlji služba do 31. prosinca odnosno još dva i pol mjeseca.

- Ministar po svojim kriterijima, koje očito samo on ima u glavi, koji je možda politički bez ikakvog obrazloženja može umiroviti bilo koga. To je nešto što se ne može dopustiti - upozoravaju sugovornici s Pantovčaka.

Napominju kako se u povijesti nije dogodilo da se na ovako formalnu stvar kaže ne.

- Ministar ne želi reći razloge, jer ih nema osim očito osobnih razloga odnosno jer mu se netko ne sviđa. Za nas je ovdje ministar sporedan, jer on ovo ne može raditi bez odobrenja Vlade. I Vlada je bila upozorena od predstavnika Ureda predsjednika na posljedice ovog ministrovog nauma. Vlada stoji iza svega ovoga, ako hoćete i premijer, a zašto to radi mi to ne znamo - navode iz Ureda predsjednika.

S Pantovčaka navode kako se ovdje ne radi o Elvisu Burčulu nego o principu.

- To je takav problem da uopće ne vidimo načina kako dalje komunicirati oko bilo kakvih kadrova s Vladom koja ovako politizira i zloupotrebljava položaj, ne mislim u kazneno pravnom smislu - navodi sugovornik napominjući kako ne tvrde da je ministar izašao izvan zakona.

Naime, Počasna zaštitna bojna, kojoj je Burčula bio na čelu, čija je funkcija zaštita predsjednika države.

- Nezamislivo je da ministar sebi uzima za pravo kadrovirati tko će osiguravati predsjednika države. Nikad se to nije dogodilo - kažu izvori s Pantovčaka.

Navode kako su sve poduzeli i razgovarali s nadležnima, pa i predsjednik države s ministrom obrane, ali nije urodilo plodom.

- Jedino rješenje koje Vlada može napraviti, što se očekuje i na čemu će predsjednik inzistirati jest da se kako su ga umirovili da ponište rješenje i čovjeka vrate u aktivnu službu. Dok se to ne dogodi mi ne vidimo načina kako dalje komunicirati oko bilo kakvih kadrovskih rješenja jer kod svakog postoji opasnost da se radi o dnevnoj politici te tome sviđa li se netko nekome ili ne. Ne govorim samo o vojsci - kazao je sugovornik iz Ureda predsjednika.

Na pitanje odnosi li se to i na nadolazeća imenovanja veleposlanika, s Pantovčaka kažu:

- I to moguće. Vlada je na potezu - izjavio je sugovornik.

Pitaju se kako mogu dalje komunicirati kad se čovjeka bez mrlje u dugogodišnjoj vojnoj karijeri umirovljuje iz osobnih razloga, samo zato što se nekome ne sviđa.

Ponašanje prema brigadiru Burčulu ocjenjuju kao čisto šikaniranje. Potpunom neistinom ocijenili su tvrdnju iz MORH-a kako je ministar Banožić bio spreman produžiti mandat zapovjedniku na godinu dana. Iz Ureda predsjednika kažu kako su učinili apsolutno sve kako do sadašnje situacije ne dođe, da je predsjednik Milanović razgovarao s ministrom Banožićem, a o svemu su, kažu, obaviješteni i Ured predsjednika Vlade i potpredsjednik Vlade.



Prema izvorima iz Ureda predsjednika RH, načelnik Glavnog stožera OS je 11. listopada pisao ministru obrane Banožiću i predložio Burčula na dužnost zapovjednika Počasne zaštitne bojne do 31. prosinca 2021. Također, načelnik Glavnog stožera je 14. listopada obavijestio predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića da na njegov prijedlog za produženje imenovanja Burčula ministar obrane do tada nije dao svoju suglasnost, što je i uzrokovalo problem.

Podsjetimo, ministar obrane Mario Banožić tvrdi da mu je praktično posljednji dan istjecanja mandata brigadira došao zahtjev da se on produži do kraja godine.

- To je neprihvatljivo, budući se sukladno zakonima - rekao je Banožić.