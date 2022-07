Ured predsjednika predložit će nove mjere za inflaciju: 'Mjera se odnosi na 785.000 ljudi'

Predsjednik Zoran Milanović je u srijedu održao sjednicu Ekonomskog savjeta na Pantovčaku na temu inflacije. Nakon sastanka posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić predstavio je mjeru koju će Ured predsjednika predložiti Vladi. Mjera obuhvaća najugroženije građane Hrvatske.

- Izdvojili smo četiri skupine, to su prije svega korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici dječjeg doplatka i primatelji niskih mirovina. Ta bi se vrsta pomoći, koja bi bila ciljana zbog porasta cijena hrane i energije, odnosila na 785 000 ljudi. Ako bi se išlo s praćenjem upravo rasta tih kategorija, uz pretpostavku da bi taj porast bio pet posto, dolazimo do izdataka od 25 milijuna kuna do 30 milijuna kuna na mjesečnoj razini - rekao je Mačkić.

Također je ustvrdio da bi najlakši način za vršenje isplate naknada bilo direktno na račun građana.

- Pričao o skupini ljudi koja je neelastična. Ako im se ne pomogne oni će prestati kupovati određene artikle, a zimi se neće grijati. To su ljudi koji su poznati i detektirani u sustavu. Prosječni mjesečni izdaci za energente i hranu najugroženijih obitelji su 630 kuna po članu kućanstva - rekao je predsjednikov savjetnik.

Mačkić je komentirao i poznanstvo s nasljednikom Zdravka Marića naglasivši da ga ne poznaje vrlo dobro.

- Pretpostavljam da će nastaviti u istom smjeru kao i Marić dosad. Nemam očekivanja, vjerujem da će i ovaj dati sve od sebe kao što je prethodni dao. Kolega je s katedre za financije, ja sam s katedre za ekonomsku teoriju - kazao je Milanovićev savjetnik.

