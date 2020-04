Urednik Bilda o Xiju: Planirate ojačati Kinu putem ove kuge!

Glavni urednik njemačkog lista Bild Julian Reichelt reagirao je na otvoreno pismo koje mu je poslalo kinesko veleposlanstvo u Berlinu. Kako je sam Reichelt rekao, pismo su mu uputili jer su se njegove novine pitale bi li Kina trebala platiti štetu koju je korona virus prouzročio u svijetu, prenosi Jutarnji list.

Kroz pet točaka je "secirao" ponašanje kineske vlade i okomio se na kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

- Vaša ambasada mi govori da se ne pridržavam ‘tradicionalnog prijateljstva naših naroda’. Pretpostavljam da velikim ‘prijateljstvom’ smatrate to da sada velikodušno šaljete maske po svijetu. To nije prijateljstvo, ja bih to nazvao imperijalizmom skrivenim iza smiješka - trojanskim konjem. Vi planirate ojačati Kinu putem kuge koju ste izvezli. Nećete uspjeti. Korona će biti vaš politički kraj, prije ili kasnije - rekao je te navodi da vlada putem nadzora.

- Vi ne biste bili predsjednik bez nadzora. Motrite sve, svakog građanina, ali odbijate motriti zaražene tržnice u vašoj zemlji. Zatvarate svake novine i svaki portal koji je kritičan prema vašoj vlasti, ali ne i štandove na kojima se prodaje juha od šišmiša. Vi ne samo da nadzirete svoj narod, vi ga ugrožavate - a uz njega i ostatak svijeta - navodi.

Uz to, Xija proziva i zbog uskraćivanja slobode i tvrdi da država koja nije slobodna nije ni kreativna.

- Iz tog ste razloga vašu zemlju učinili svjetskim prvakom u krađi intelektualnog vlasništva. Kina se obogaćuje na tuđim izumima, umjesto da dolazi do vlastitih. Razlog zašto Kina nema izuma je to da ne dopuštate mladim ljudima da slobodno razmišljaju. Najveći kineski izvozni hit (koji nitko nije želio, ali koji se proširio bez obzira na to po svijetu) je korona virus - poručuje mu.

Glavni urednik Bilda tvrdi i da su Xi i kineska vlada, kao i znanstvenici, znali da je korona zarazna, ali su to zatajili.

- Bili ste preponosni i previše nacionalistički da biste rekli istinu koju ste smatrali nacionalnom sramotom - tvrdi urednik te Xija proziva i za navode u Washington Postu, koji je prenio da su kineski laboratoriji u Wuhanu istraživali korona virus u šišmiša, ali bez poštivanja najviših sigurnosnih standarda.

- Zašto vaši toksični laboratoriji nisu sigurni kao vaši zatvori za političke zatvorenike? Biste li htjeli to objasniti ožalošćenim udovicama, kćerima, sinovima, muževima, roditeljima žrtvama koronavirusa diljem svijeta? - pita Reichelt Xija.

Naposljetku, poručuje mu da ljudi u njegovoj zemlji o njemu šapuću.

- Vaša moć se urušava. Stvorili ste tajnovitu, netransparentnu Kinu. Prije koronavirusa Kina je bila poznata kao država nadzora. Sada je Kina poznata kao država nadzora koja je svijet inficirala sa smrtonosnom bolesti. To je vaše političko nasljeđe - ustvrdio je Reichelt.

Uz Kinu se od izbijanja epidemije veže niz kontroverzi. U petak su kineske vlasti priznale da su objavile krivi broj smrtnih slučajeva u Wuhanu. Novi broj je 50 posto veći.

Novinska agencija AP objavila je da su kineske vlasti javno odbijale priznati da se suočavaju s epidemijom čak šest dana. U tom periodu se moglo puno toga poduzeti da se kriza obuzda te da se zaraza ne proširi na ostatak svijeta. U Kinu se vežu i optužbe da su radili pritisak na Svjetsku zdravstvenu organizaciju i tako suzbili upozorenja o zarazi iz Tajvana.