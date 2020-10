Urna na čuvanju: 'Moj Branko još čeka da ga pokopamo...'

ZAMALO GODINA Oskarovac i filmski velikan Branko Lustig preminuo je u studenom prošle godine. Još čeka mjesto u Aleji velikana na Mirogoju. Grad Zagreb obvezao se platiti spomenik i grobno mjesto

<p><strong>Branko Lustig</strong> preminuo je 14., a na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja posljednji je ispraćaj bio 25. studenog prošle godine. Filmskog producenta, velikana i dobitnika dvaju Oscara još nisu pokopali na mjestu u Aleji velikana.</p><h2>Grad Zagreb obvezao se platiti spomenik i grobno mjesto</h2><p>Potvrdila nam je to Brankova supruga <strong>Mirjana</strong>, koja još nema mjesto na kojem će zapaliti svijeću. Urna je na čuvanju u Gradskim grobljima Zagreb.</p><p>- A istina je, nemam kamo doći, ali ne bih htjela da sad ispadne nešto loše, ne bi tako ni Branko htio - pomirljivim je tonom govorila gospođa Mirjana.</p><p>Grad Zagreb obvezao se platiti grobno mjesto i spomenik. No kako je vrijeme išlo, a ništa se nije događalo, gospođa Lustig sama je platila grobno mjesto vjerujući kako će to ubrzati stvari.</p><h2>Korona pa potres... Odužilo se</h2><p>No nije se ništa ubrzalo, procedure su i dalje u tijeku.</p><p>- Da, ali ne bih sad od toga radila problem. U kontaktu sam s ljudima u Gradu i s Mirogoja, sve je pod kontrolom. Bilo bi vjerojatno sve ranije gotovo, ali prvo korona, pa i potres, sve su usporili. Pa ljudi nemaju krova nad glavom, u potresu su ostali bez kuća, prvo se te stvari trebaju riješiti - rekla je gospođa Lustig i nastavila:</p><p>- Dobila sam potvrdu da će sve uskoro riješiti i vjerujem u to.</p><p>Početkom rujna gradska skupština na prijedlog Milana Bandića donijela je odluku da će spomenik biti podignut, raspisan je natječaj za spomenik, a sve će Grad koštati 500.000 kuna, piše portal Net.hr.</p><p>Gospođa Lustig potvrdila je i da su joj rekli vratiti novac za grobno mjesto. Nada se da bi do Svih svetih sve moglo biti završeno. S Brankom je bila 50 godina...</p><p>- Nadam se da ću mu uskoro moći doći na grob, treba imati još malo strpljenja - kroz suze nam je govorila Mirjana.</p><h2>Više je napravio od Kovačevića</h2><p>Oskarovac je i počasni građanin Zagreba, za koji je učinio vrlo mnogo. Više od, primjerice, trenutačno pritvorenog i za teške zločine osumnjičenog Dragana Kovačevića, kojeg u Aleji velikana već za života čeka velebna grobnica.</p><p>“Počivao u miru” kod nas očito ne vrijedi, pa ni za one najveće od nas, u kakve Lustig sasvim sigurno spada. Rođen je u Osijeku 1932., a tijekom Drugog svjetskog rata kao dječak je bio zatočen u nacističkim koncentracijskim logorima Auschwitz i Bergen-Belsen. Iz njih je izašao s jedva 30 kilograma...</p><p>Lustig je prvi Hrvat koji je kao producent osvojio Oscara. Prvi 1993. za film “Schindlerova lista”, a drugi osam godina poslije za “Gladijatora”.</p>