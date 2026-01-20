Ursula Von der Leyen: 'Europska komisija priprema paket za jačanje arktičke sigurnosti'

"Sigurnost na Arktiku možemo postići jedino zajedno i zato su ove predložene dodatne carine pogreška, naročito između dugotrajnih saveznika", kazala je von der Leyen u svom govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu.

"Europska unija i Sjedinjene Države su prošlog srpnja pristale na trgovinski sporazum, a u politici, kao i u biznisu, dogovor je dogovor", rekla je.

"Ako nas se gurne u silaznu spiralu, to će samo pomoći upravo onim protivnicima koje i jedni i drugi nastojimo zadržati izvan našeg strateškog krajolika pa će naš odgovor biti nepokolebljiv, ujedinjen i razmjeran".

Trump je intenzivirao svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice iz NATO-a, što je potaknulo Europsku uniju da razmotri uvođenje vlastitih protumjera.

Von der Leyen je poručila da se o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda ne može raspravljati te da su u tijeku napori da se ojača sigurnost na Arktiku.

"Radimo na paketu radi jačanja sigurnosti na Arktiku", kazala je.

EU također radi na "ogromnom povećanju europskih investicija u Grenlandu", dodala je, radi podrške lokalnom gospodarstvu i infrastrukturi.

Predsjednica Komisije je isto tako kazala da će EU surađivati sa SAD-om i drugim partnerima kada je riječ o široj sigurnosti na Arktiku, dodajući da će se planirano povećanje izdvajanja za obranu iskoristiti na "europske sposobnosti vezane za ledolomce i drugu opremu ključnu za arktičku sigurnost".