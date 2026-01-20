Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u utorak rekla da izvršno tijelo Europske unije priprema paket za jačanje sigurnosti na Arktiku te je upozorila da su carine koje je zbog Grenlanda predložio američki predsjednik Donald Trump pogreška
Ursula Von der Leyen: 'Europska komisija priprema paket za jačanje arktičke sigurnosti'
"Sigurnost na Arktiku možemo postići jedino zajedno i zato su ove predložene dodatne carine pogreška, naročito između dugotrajnih saveznika", kazala je von der Leyen u svom govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu.
"Europska unija i Sjedinjene Države su prošlog srpnja pristale na trgovinski sporazum, a u politici, kao i u biznisu, dogovor je dogovor", rekla je.
"Ako nas se gurne u silaznu spiralu, to će samo pomoći upravo onim protivnicima koje i jedni i drugi nastojimo zadržati izvan našeg strateškog krajolika pa će naš odgovor biti nepokolebljiv, ujedinjen i razmjeran".
Trump je intenzivirao svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice iz NATO-a, što je potaknulo Europsku uniju da razmotri uvođenje vlastitih protumjera.
Von der Leyen je poručila da se o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda ne može raspravljati te da su u tijeku napori da se ojača sigurnost na Arktiku.
"Radimo na paketu radi jačanja sigurnosti na Arktiku", kazala je.
EU također radi na "ogromnom povećanju europskih investicija u Grenlandu", dodala je, radi podrške lokalnom gospodarstvu i infrastrukturi.
Predsjednica Komisije je isto tako kazala da će EU surađivati sa SAD-om i drugim partnerima kada je riječ o široj sigurnosti na Arktiku, dodajući da će se planirano povećanje izdvajanja za obranu iskoristiti na "europske sposobnosti vezane za ledolomce i drugu opremu ključnu za arktičku sigurnost".
