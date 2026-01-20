Obavijesti

News

Komentari 2
'CARINE SU POREŠKA'

Ursula Von der Leyen: 'Europska komisija priprema paket za jačanje arktičke sigurnosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ursula Von der Leyen: 'Europska komisija priprema paket za jačanje arktičke sigurnosti'
Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u utorak rekla da izvršno tijelo Europske unije priprema paket za jačanje sigurnosti na Arktiku te je upozorila da su carine koje je zbog Grenlanda predložio američki predsjednik Donald Trump pogreška

Admiral

"Sigurnost na Arktiku možemo postići jedino zajedno i zato su ove predložene dodatne carine pogreška, naročito između dugotrajnih saveznika", kazala je von der Leyen u svom govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu.

"Europska unija i Sjedinjene Države su prošlog srpnja pristale na trgovinski sporazum, a u politici, kao i u biznisu, dogovor je dogovor", rekla je.

"Ako nas se gurne u silaznu spiralu, to će samo pomoći upravo onim protivnicima koje i jedni i drugi nastojimo zadržati izvan našeg strateškog krajolika pa će naš odgovor biti nepokolebljiv, ujedinjen i razmjeran".

CARINE ZBOG GRENLANDA Von der Leyen i Costa odgovorili Trumpu: 'EU ostaje predan obrani svoga suvereniteta'
Von der Leyen i Costa odgovorili Trumpu: 'EU ostaje predan obrani svoga suvereniteta'

Trump je intenzivirao svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice iz NATO-a, što je potaknulo Europsku uniju da razmotri uvođenje vlastitih protumjera.

Von der Leyen je poručila da se o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda ne može raspravljati te da su u tijeku napori da se ojača sigurnost na Arktiku.

"Radimo na paketu radi jačanja sigurnosti na Arktiku", kazala je.

INTENZIVNI RAZGOVORI Trump prijeti carinama, a EU uzvraća 'trgovinskom bazukom'
Trump prijeti carinama, a EU uzvraća 'trgovinskom bazukom'

EU također radi na "ogromnom povećanju europskih investicija u Grenlandu", dodala je, radi podrške lokalnom gospodarstvu i infrastrukturi.

Predsjednica Komisije je isto tako kazala da će EU surađivati sa SAD-om i drugim partnerima kada je riječ o široj sigurnosti na Arktiku, dodajući da će se planirano povećanje izdvajanja za obranu iskoristiti na "europske sposobnosti vezane za ledolomce i drugu opremu ključnu za arktičku sigurnost".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026