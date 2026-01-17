Obavijesti

News

Komentari 1
CARINE ZBOG GRENLANDA

Von der Leyen i Costa odgovorili Trumpu: 'EU ostaje predan obrani svoga suvereniteta'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Von der Leyen i Costa odgovorili Trumpu: 'EU ostaje predan obrani svoga suvereniteta'
Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda

Admiral

Carine kojima je zaprijetio Donald Trump zbog Grenlanda potkopale bi transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne spirale, a Europa će ostati predana obrani svoga suvereniteta, kaže se u zajedničkoj objavi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste.

“Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne putanje. Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana obrani svoga suvereniteta”, objavili su von der Leyen i Costa na društvenim mrežama.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

najavio nove carine Danski analitičar o Trumpovim carinama: 'EU mora odgovoriti. Ovo je nasilna provokacija'
Danski analitičar o Trumpovim carinama: 'EU mora odgovoriti. Ovo je nasilna provokacija'

U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Tih osam zemalja uputilo je svoje vojnike na vježbu na Grenlandu.

“Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava... Mi smo isticali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući kroz NATO”, kažu von der Leyen i Costa.

Dodaju da “prethodno koordinirana vježba s Danskom odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome”.

“EU je u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda”, kažu europski čelnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat
UPRAVA NEGIRA

Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat

Sustav OHBA funkcionira, ali je pred kolapsom jer se tu upućuju palijativni pacijenti koji nisu primarno KBC Zagreb, oni opterećuju hitni prijem, poručila je Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb
Rezultati 5. kola Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 5. kola Eurojackpota

Očekivani jackpot u sljedećem, 6. kolu, iznosi 42.000.000 eura, dok je Joker broj izvučen u ovom kolu bio 228682.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026