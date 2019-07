Ursula von der Leyen je nova predsjednica Europske komisije

Njemica Ursula von der Leyen izabrana je za šeficu Europske komisije. Von der Leyen dobila je podršku apsolutne većine zastupnika u Europskom parlamentu, piše N1. Prva je žena na toj dužnosti, a u tajnom glasanju na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta dobila je podršku 383 zastupnika. Protiv je bilo 327, a suzdržanih 22.

I will ensure full #genderequality in my College of Commissioners. If Member States do not propose enough female Commissioners, I will not hesitate to ask for new names. pic.twitter.com/C528IZgl7Z