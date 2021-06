Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj bili su na svečanosti povodom dodjele letačkih znakova 25. naraštaju pilota na Plesu.

Predsjednik Milanović uručio je pilotima letačke znakove.

Čestitajući im na uspješno završenom studiju, u prigodnom obraćanju predsjednik Milanović im je poručio kako će “vaša mladost, vaše jake produktivne godine biti obilježene letenjem, prema čemu sam uvijek osjećao strahopoštovanje“. Pred novim vojnim pilotima Predsjednik je podsjetio i na nabavu novih vojnih aviona.

„Danas smo pred kupovinom, temeljem odluke Vlade i novcem hrvatskih ljudi, najmodernijih ili skoro najmodernijih zrakoplova kakvih nitko nema u našem susjedstvu“, rekao je predsjednik Milanović. Istaknuo je kako je došao pravi trenutak i pravo razdoblje u našoj novijoj povijesti da se novcem, koji realno predstavlja manje od proračuna Grada Zagreba, priskrbi i osigura nešto što će Hrvatskoj služiti sljedećih dvadeset ili trideset godina.

„To je jako dugo razdoblje. Naša će država trajati puno duže od toga, ali ovo je nešto što je čekalo pravi trenutak i taj pravi trenutak je došao“, poručio je.

Rafale Hrvatska nabavlja zato da bismo mi bili sigurniji

Podsjetio je Predsjednik kako je Hrvatska u prošlosti morala nabavljati vojne avione pod posve drugačijim okolnostima. Osvrnuvši se na nabavu borbenih aviona tijekom Domovinskog rata, rekao je:

“Tada su ovakve stvari mogle biti nabavljene samo sposobnošću, dovitljivošću pa i bezobrazlukom ljudi koji su vodili Hrvatsku i koji su je branili od napadača i okupatora. To je bio jedini način da se tako vodi država i svaka čast onima koji su to tada uspjeli u uvjetima nepoštenog i huljskog embarga koji je nametnut Hrvatskoj. Hrvatska i njezini čelni ljudi morali su biti dovitljivi, za nešto što je činilo razliku između života i smrti, slobode i neslobode. Na tome im hvala”, poručio je predsjednik.

„Sada ulazimo u novo vrijeme i vi ćete biti ponosni. I to će biti prestižno u vašim karijerama. Taman ćete dozrjeti da letite i da obučavate druge svoje mlađe kolegice i kolege na nečemu što je moderno, kvalitetno i vrhunsko. Rafale Hrvatska nabavlja upravo zato da bismo mi bili sigurniji i da bi oni koji na njima lete bili sigurniji. To je nešto što se respektira i što neprijatelja, kakav god i tko god on bio, plaši“, zaključio je predsjednik Milanović.

Predsjednik će danas obići i solarno terminalno polje i kotlovnicu u Borovom Naselju.

Nakon toga, sudjelovat će na 5. sjednici Vijeća predsjednika Republike za energetsku tranziciju na kojoj će biti predstavljene smjernice za poticanje modernizacije centraliziranih sustava grijanja i hlađenja. Sudjelovat će i na svečanom obilježavanju 70. obljetnice Hrvatske matice iseljenika.