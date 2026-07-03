Urušio se krov bunkera kod Punta Christo u Štinjanu, šest mladih stranaca je u bolnici

U urušavanju dijela krova jednog od bunkera kod utvrde Punta Christo u Štinjanu ozlijeđeno je šest mladih stranaca. Grupa mladih u dvadesetim godinama navodno je bila na objektu kad je konstrukcija popustila, a dio je pao u unutrašnjost bunkera s otprilike dva metra visine, piše Regional Express. Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio im je da je u događaju ozlijeđeno šest osoba. Četvero mladih zaprimili su u pulskoj bolnici, a dvoje su nakon obrade pustili kući. Dvoje je zadržano na daljnjem promatranju.

Iz policije su pak rekli da su oko 13.30 sati dobili dojavu o padu na stijene u Štinjanskoj uvali, te da su na kraju lakše ozljede zadobila tri austrijska državljanina.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i više detalja bit će poznato nakon očevida.