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OZLIJEĐENI AUSTRIJANCI

Urušio se krov bunkera kod Punta Christo u Štinjanu, šest mladih stranaca je u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
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Urušio se krov bunkera kod Punta Christo u Štinjanu, šest mladih stranaca je u bolnici
Foto: sasa miljevic
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Grupa mladih u dvadesetim godinama navodno je bila na objektu kad je konstrukcija popustila, a dio je pao u unutrašnjost bunkera s otprilike dva metra visine

U urušavanju dijela krova jednog od bunkera kod utvrde Punta Christo u Štinjanu ozlijeđeno je šest mladih stranaca. Grupa mladih u dvadesetim godinama navodno je bila na objektu kad je konstrukcija popustila, a dio je pao u unutrašnjost bunkera s otprilike dva metra visine, piše Regional Express. Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio im je da je u događaju ozlijeđeno šest osoba. Četvero mladih zaprimili su u pulskoj bolnici, a dvoje su nakon obrade pustili kući. Dvoje je zadržano na daljnjem promatranju. 

Iz policije su pak rekli da su oko 13.30 sati dobili dojavu o padu na stijene u Štinjanskoj uvali, te da su na kraju lakše ozljede zadobila tri austrijska državljanina.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i više detalja bit će poznato nakon očevida.

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