Obavijesti

News

Komentari 9
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
15
Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

Jedan od najstrašnijih zločina u novijoj hrvatskoj povijesti dogodio se 22. rujna 1999. u zagrebačkoj Palači pravde. Tog jutra policajac Mato Oraškić ušetao je u sudnicu Općinskog suda gdje se održavala brakorazvodna parnica i počinio krvavi masakr koji je potresao cijelu zemlju.

Zagreb: Privo?enje Mate Oraški? zbog ubojstva tri žene i ranjavanja jedne na Op?inskom sudu, 1999.
Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Brakorazvodna parnica supružnika Oraškić bila je zakazana za 9:30 sati. Mato Oraškić ušao je kroz gruntovnicu, svjestan da će tim putem lakše proći s oružjem. Kada je sutkinja Ljiljana Hvalec izgovorila “dovršeno”, Oraškić je izvadio pištolj i počeo pucati. Ubijene su sutkinja Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i njegova supruga Gordana Oraškić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković teško ranjena.

Zagreb: Zaposlenici Op?inskog suda odali po?ast ubijenim ženama, 23.09.1999.
Foto: Andrej Kreutz/HISTORY I/C

- Izbrojila sam osam hitaca, nadala se da će mu se isprazniti pištolj. No tada mi je prišao i ispalio metak u leđa i glavu - rekla je Cvetković.

Nakon masakra, Oraškić je mirno napustio sudnicu, otišao do WC-a oprati ruke, a zatim se uputio prema Bregani gdje je planirao bijeg u Sloveniju u policijskoj uniformi. Graničari su ga uhitili oko 13 sati. U automobilu su pronađeni pištolj, brakorazvodni spis i gotovo 90.000 njemačkih maraka te 180.000 kuna.

Zagreb: U Pala?i pravde ubio tri žene, jednu teško ranio, 22.09.1999.
Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Na sudu je Oraškić vrijeđao suce i članove obitelji žrtava, a kada mu je izrečena maksimalna kazna od 40 godina zatvora, kleknuo je i prekrio uši, ne želeći presudu čuti. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište.

Zagreb: Privo?enje Mate Oraški? zbog ubojstva tri žene i ranjavanja jedne na Op?inskom sudu, 1999.
Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Sin ubijene sutkinje, Dino Hvalec, prisjetio se majke u Nacionalnoj kampanji “Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji”.

- Sjećam se šetnje s mamom… imao sam devet godina kad je ubijena - rekao je Dino.

Danas, 26 godina poslije, slučaj Mate Oraškića ostaje upozorenje na razornu moć obiteljskog nasilja i potrebu zaštite žrtava. Kampanja “#empatijasada - Za društvo bez nasilja” podsjeća da nasilje nikada ne smije biti prešućeno, a žrtvama je dostupna besplatna 24-satna linija 116 006.

Zagreb: Zaposlenici Op?inskog suda odali po?ast ubijenim ženama, 23.09.1999.
Foto: Andrej Kreutz/HISTORY I/C

Prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena, devet femicida, a ove godine 10 žena. U sedam slučajeva počinitelji su bili njihovi bliski partneri. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić ističe da se pri izradi Nacionalnog i Akcijskog plana za 2026. nije dovoljno uzele u obzir preporuke i trendovi, a plan je financijski slabije potkovan nego prethodni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025