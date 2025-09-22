Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Jedan od najstrašnijih zločina u novijoj hrvatskoj povijesti dogodio se 22. rujna 1999. u zagrebačkoj Palači pravde. Tog jutra policajac Mato Oraškić ušetao je u sudnicu Općinskog suda gdje se održavala brakorazvodna parnica i počinio krvavi masakr koji je potresao cijelu zemlju.

Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Brakorazvodna parnica supružnika Oraškić bila je zakazana za 9:30 sati. Mato Oraškić ušao je kroz gruntovnicu, svjestan da će tim putem lakše proći s oružjem. Kada je sutkinja Ljiljana Hvalec izgovorila “dovršeno”, Oraškić je izvadio pištolj i počeo pucati. Ubijene su sutkinja Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i njegova supruga Gordana Oraškić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković teško ranjena.

Foto: Andrej Kreutz/HISTORY I/C

- Izbrojila sam osam hitaca, nadala se da će mu se isprazniti pištolj. No tada mi je prišao i ispalio metak u leđa i glavu - rekla je Cvetković.

Nakon masakra, Oraškić je mirno napustio sudnicu, otišao do WC-a oprati ruke, a zatim se uputio prema Bregani gdje je planirao bijeg u Sloveniju u policijskoj uniformi. Graničari su ga uhitili oko 13 sati. U automobilu su pronađeni pištolj, brakorazvodni spis i gotovo 90.000 njemačkih maraka te 180.000 kuna.

Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Na sudu je Oraškić vrijeđao suce i članove obitelji žrtava, a kada mu je izrečena maksimalna kazna od 40 godina zatvora, kleknuo je i prekrio uši, ne želeći presudu čuti. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište.

Foto: Igor Soban/HISTORY I/C

Sin ubijene sutkinje, Dino Hvalec, prisjetio se majke u Nacionalnoj kampanji “Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji”.

- Sjećam se šetnje s mamom… imao sam devet godina kad je ubijena - rekao je Dino.

Danas, 26 godina poslije, slučaj Mate Oraškića ostaje upozorenje na razornu moć obiteljskog nasilja i potrebu zaštite žrtava. Kampanja “#empatijasada - Za društvo bez nasilja” podsjeća da nasilje nikada ne smije biti prešućeno, a žrtvama je dostupna besplatna 24-satna linija 116 006.

Foto: Andrej Kreutz/HISTORY I/C

Prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena, devet femicida, a ove godine 10 žena. U sedam slučajeva počinitelji su bili njihovi bliski partneri. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić ističe da se pri izradi Nacionalnog i Akcijskog plana za 2026. nije dovoljno uzele u obzir preporuke i trendovi, a plan je financijski slabije potkovan nego prethodni.