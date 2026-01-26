Obavijesti

News

Komentari 0
OD 1. SIJEČNJA

Usklađena Nacionalna naknada za starije, evo koliko iznosi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Usklađena Nacionalna naknada za starije, evo koliko iznosi
Foto: Sime Zelic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u ponedjeljak je donijelo odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe koja će od 1. siječnja 2026. iznositi 160,22 eura i bit će isplaćena u veljači za siječanj

Admiral

Svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja svake godine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine ako je stopa veća od nule. 

To je četvrto usklađivanje od stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe 2021. godine, a odluka je donesena na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena za 2025. u odnosu na 2024. godinu, koja iznosi 3,7 posto.

HZMO podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. 

PORAŽAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE Evo što danas Hrvati misle o uvođenju eura: To je sad postao ozbiljan psihološki problem!
Evo što danas Hrvati misle o uvođenju eura: To je sad postao ozbiljan psihološki problem!

Također, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i uvjete da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 320,44 eura.

Nadalje, uvjet je i da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora. 

Iznimno, dodaje HZMO, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine, odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
POLARNI VAL U SAD-U

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026