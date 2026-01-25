NOVI EXPRESS Expressova stručnjakina za financije i markoekonomiju objašnjava rezultate istraživanja Eurobarometra koji otkrivaju kolika je potpora hrvatskih građana euru u odnosu na druge zemlje eurozone
PORAŽAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE PLUS+
Evo što danas Hrvati misle o uvođenju eura: To je sad postao ozbiljan psihološki problem!
Čitanje članka: 7 min
Hrvatski građani danas osnovne prehrambene proizvode plaćaju oko četiri posto skuplje nego Nijemci ili Slovenci. Ako je Nijemcu za skromnu tjednu kupnju potrebno 100 eura, Hrvat će za istu košaricu platiti 104 – uz upola manju prosječnu neto plaću i višestruko manje mirovine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku