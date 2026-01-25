Obavijesti

News

Komentari 0
PORAŽAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE PLUS+

Evo što danas Hrvati misle o uvođenju eura: To je sad postao ozbiljan psihološki problem!

Piše Ljubica Gatarić,
Čitanje članka: 7 min
Evo što danas Hrvati misle o uvođenju eura: To je sad postao ozbiljan psihološki problem!
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

NOVI EXPRESS Expressova stručnjakina za financije i markoekonomiju objašnjava rezultate istraživanja Eurobarometra koji otkrivaju kolika je potpora hrvatskih građana euru u odnosu na druge zemlje eurozone

Admiral

Hrvatski građani danas osnovne prehrambene proizvode plaćaju oko četiri posto skuplje nego Nijemci ili Slovenci. Ako je Nijemcu za skromnu tjednu kupnju potrebno 100 eura, Hrvat će za istu košaricu platiti 104 – uz upola manju prosječnu neto plaću i višestruko manje mirovine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
Waltz: 'Ako je Donaldu Trumpu bio cilj napraviti primjer od Minnesote, onda sam ponosan'
IZ MINUTE U MINUTU

Waltz: 'Ako je Donaldu Trumpu bio cilj napraviti primjer od Minnesote, onda sam ponosan'

Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026