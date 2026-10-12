USKOK ispitao Šimunića: 'Nikada nisam primio ni centa'

Gradonačelnik Viktor Šimunić ispitan je u USKOK-u zbog sumnji na nepravilnosti pri ugovaranju poslova u Oroslavju. Nakon ispitivanja izjavio je da je iznio obranu te ponovno odbacio bilo kakvu odgovornost, tvrdeći da nikada nije primio novac za poslove na području Oroslavja.

Nakon današnjih ispitivanja već bi sutra mogla biti otvorena istraga u ovom slučaju, neslužbeno doznaje Index.

- Pa, evo, mislim, kao što znate, da ne smijem puno pričati. Mislim da cijela hrvatska javnost zna o čemu je riječ. I danas sam bio pozvan na ispitivanje, odazvao sam se, rado sam se odazvao. Nemam niti kaj skrivati - rekao je Šimunić.

- Odgovorno tvrdim, i mogu svakoga pogledati u oči: od nikad, ni od jednog poslovnog subjekta, fizičke osobe, nisam nikad primio niti centa za nijedan posao koji je napravljen na području grada Oroslavja - rekao je i dodao kako se radi o osveti zato što je upozoravao na trošenje novca u sportskim savezima.

Podsjetio je na pretrage koje su istražitelji u lipnju proveli u njegovu domu i uredu, tijekom kojih su oduzeti dokumentacija, računala i mobiteli, uključujući uređaje njegovih roditelja.

- Ma, more se dopeljati 37.000 tona smeća, ali se ne sme pitati na kaj se troši javni novac - dodao je.

Na pitanje vjeruje li i dalje da je riječ o osvetničkom pohodu protiv njega, odgovorio je potvrdno.

- Pa, dakle, sve su indicije tu. Dakle, brdo izvora me o tome čak i obavještava, da je ovo na taj način krenulo i da se o tome i radi u cijelom ovom slučaju - rekao je Šimunić.