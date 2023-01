USKOK ispitao Tomislava Ćorića zbog afere Vjetroelektrane, zaključili su da nema veze s tim

Domagoj Validžić, bivši pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, jedan je od optuženika u velikoj aferi Vjetroelektrane. No Validžić je istražiteljima kazao da je sve radio po uputama svog tadašnjeg šefa, piše Telegram.

Izjavio je kako je upravo po Ćorićevom nalogu sastavio tumačenje Ministarstva koje je išlo u korist investitorima u vjetropark Krš Pađene. Istražiteljima je dao i dokaz - email kojim je tadašnjeg ministra upoznao sa svime što je radio. Zbog tog dokumenta Validžić je sada i službeno optužen.

On je Ćorića teško optužio još u prosincu 2021. te se očekivalo kako će USKOK odmah pozvati na ispitivanje i tadašnjeg ministra. No to se nije dogodilo. Ćorić je, Telegram doznaje, saslušan tek godinu dana kasnije, u prosincu 2022. godine te je rekao kako 'Validžić ne govori istinu', a za email koji dokazuje da je morao znati što mu je bivši pomoćnik radio, tvrdi kako ga nije vidio.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

I to je, piše Telegram, USKOK-u bilo dovoljno te Ćorić nije završio u optužnici.

