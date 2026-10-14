USKOK istražuje Advent u Oroslavju: Sumnjaju da su poslovi unaprijed dogovoreni

USKOK je pokrenuo istragu protiv četvero hrvatskih državljana i dvije pravne osobe zbog sumnje na malverzacije povezane s organizacijom Adventa u Oroslavju 2024. godine. Istražitelji sumnjaju na trgovanje utjecajem, poticanje na trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti. Prema sumnjama USKOK-a, od kolovoza do studenoga 2024. godine tadašnji gradonačelnik Oroslavja, koji je ujedno bio i predsjednik gradske Turističke zajednice, dogovorio je s predstavnicima dviju tvrtki da će im osigurati poslove povezane s adventskom manifestacijom.

Riječ je o najmu klizališta te festivalskih kućica i opreme.

USKOK sumnja da je gradonačelnik iskoristio svoj položaj i autoritet kako bi direktorici Turističke zajednice naložio da angažira unaprijed odabrane tvrtke, bez provođenja postupka jednostavne nabave za najam klizališta.

Direktorica je, prema sumnjama istražitelja, prihvatila nalog. S jednom je tvrtkom tako sklopljen ugovor o najmu klizališta vrijedan 27.500 eura.

Ponude drugih gospodarskih subjekata za istu uslugu zatražene su tek nakon sklapanja ugovora. USKOK sumnja da su naknadno prikupljene ponude potom uvrštene u dokumentaciju kako bi se stvorio privid da je postupak nabave proveden.

Kućice i oprema za još 18.616 eura

Istražitelji sumnjaju da je i posao najma festivalskih kućica i opreme bio unaprijed dogovoren s drugom tvrtkom.

Prema navodima USKOK-a, direktorica Turističke zajednice raspisala je javne pozive za kotizacije za kućice prema broju i dimenzijama koje je prethodno dobila od gradonačelnika. Tek nakon što su sklopljeni ugovori s ponuditeljima kotizacija, zatražena je ponuda od odabrane tvrtke za najam kućica i festivalske opreme.

Na temelju te ponude izdana je narudžbenica vrijedna 18.616 eura.

Tvrtke dobile poslove vrijedne više od 46.000 eura

Prema sumnjama USKOK-a, dvjema tvrtkama na taj su način osigurani poslovni angažmani ukupne vrijednosti 46.116 eura.

Istragom su obuhvaćena četiri hrvatska državljana i dvije pravne osobe. USKOK sumnja da su počinjena kaznena djela povezana s pogodovanjem pri dodjeli poslova za Advent u Oroslavju.

Riječ je o sumnjama koje će se utvrđivati tijekom kaznenog postupka, a ne o pravomoćno utvrđenoj krivnji.