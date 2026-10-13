Uskok istražuje šestorku zbog šverca duhana i cigareta: Državu oštetili za 188.694 eura

Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, pokrenuo istragu protiv šestorke koja je krijumčarila 1,3 tone duhana i najmanje 100.000 komada cigareta, čime su oštetili državni proračun za najmanje 188.694 eura. Tužiteljstvo je navelo da šestoricu hrvatskih državljana u dobi od 29 do 79 godina sumnjiči za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok precizira da su se članovi skupine povezali u zajedničko djelovanje od travnja 2026. do 12. listopada ove godine, a kako bi stekli protupravnu imovinsku korist kupovinom i prijevozom velikih količina cigareta i duhana te njihovom prodajom na ilegalnom tržištu.

Radi realizacije plana, trojica okrivljenika kupovala su od 29-godišnjaka krijumčarene cigarete i sitno rezani duhan bez markica Ministarstva financija, nakon čega je 29-godišnjak dogovarao s ostalim okrivljenicima prijevoz i isporuku te robe iz Zgareba do Dugopolja i Splita radi daljnje preprodaje.

Pritom je na dogovorenim lokacijama 58-godišnjak preuzimao krijumčarene cigarete i duhan, od kojih je dio skladištio u garaži u vlasništvu svoje supruge, a dio isporučivao 79-godišnjaku radi daljnje prodaje.

Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove.