Kovačevićeva obrana, nakon što su ispitani svi svjedoci Uskoka na koje je eventualno mogao utjecati na slobodi te je pušten iz pritvora, usredotočit će se na dokazivanje kako je bivši predsjednik uprave Janafa do svojeg pozamašnog bogatstva stigao legalno. Neslužbeno doznajemo kako smatraju da mogu dokazati kako je Dragan Kovačević posve zakonito stekao 20-ak milijuna kuna i da će tvrditi kako još četiri milijuna kuna pripadaju visokopozicioniranom HDZ-ovcu, Kovačevićevu poslovnom partneru.

- Postoje i vlasnici novca koji će inzistirati da se dokaže da to nije Kovačevićev novac - rekao je Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić. O detaljima nije htio govoriti, no najavio je da će sad i obrana pozivati svjedoke. Do sada na tome nisu inzistirali kako njihov klijent ne bi zbog toga dulje ostao u pritvoru. Jedan od onih koji će dokazivati da su milijuni njegovi, a ne Kovačevićevi, kao što to sumnja Uskok, je Goran Puklin, suprug tužiteljice koja je pisala optužnicu za Agrokor, koja je zbog svega zatražila razrješenje, od koga su istražitelji zaplijenili 4,6 milijuna kuna.

- Ako tvrdite da je to novac koji pripada Kovačeviću, tad je nemoguće da na tolikoj količini novčanica ne bi bili njegovi tragovi, bilo otisaka, bilo tragova DNK. E sad, problem vam je u tome što ako se vještače novčanice, novčanice bivaju uništene, a tu se radi o velikoj količini novca i Uskok za sada ne želi preuzeti taj rizik - rekao je Puklinov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Neslužbeno doznajemo kako je Centar za kriminalistička vještačenja “Dr. Ivan Vučetić” iz Zagreba procijenio da bi vještačenje 4,6 milijuna kuna stajalo oko osam milijuna kuna. Upozorili su i da postoji velika vjerojatnost da će se na novčanicima išta naći, ali da postoji velika mogućnost da se novac tijekom vještačenja i traženja DNK tragova i otisaka prstiju, za koje se koriste kemikalije, uništi. Zbog toga su istražitelji, koji su, neslužbeno doznajemo, praćenjem razgovora došli do indicija da bi novac pronađen kod Puklina mogao biti Kovačevićev, odustali od vještačenja novca. No nisu odustali od vještačenja omotnica i torbi u kojima je novac pronađen. Uskok je, podsjećamo, 1. listopada proširio istragu protiv Dragana Kovačevića i Gorana Puklina zbog sumnje da je Kovačević neposredno prije uhićenja (uhićen je 17. rujna) s Puklinom dogovorio da kod njega sakrije dio novca koji mu je navodno donio još 16. rujna. Novac su pronašli u Puklinovu stanu trinaest dana kasnije, kad su na temelju naloga suca istrage 29. rujna pretražili Puklinov stan u Adžijinoj ulici u Zagrebu.

Tad su u dvije crne sportske torbe i u plavoj kartonskoj ukrasnoj vrećici pronašli 2,593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka. Puklin tvrdi, objavio je Nacional, da su se on i Kovačević isprva slučajno sreli 16. rujna u jutarnjim satima u jednom kafiću u Miramarskoj ulici, u kojoj se nalazi i sjedište Janafa, a kamo se on zaputio sa šogorom na piće. Tamo je za susjednim stolom uočio Kovačevića, pozdravio ga, razmijenio s njim nekoliko kurtoaznih rečenica i potom su se razišli. Kasnije tijekom istoga dana Kovačević mu je preko aplikacije WhatsApp poslao poruku i zamolio ga da se nađu.

Susreli su se u večernjim satima u blizini Doma sportova. Puklin je istražiteljima izjavio da mu je Kovačević rekao kako je čuo da je Krešo Petek u razgovoru s drugim osobama govorio da mu je dao mito.

Rekao je i da je Kovačević to s ljutnjom demantirao te da mu je rekao kako nije siguran hoće li biti uhićen ili ne, kao i da ga je pitao zna li što o tome. Vjerojatno zato što mu supruga radi u Državnom odvjetništvu pa se nadao da bi ona u to mogla biti upućena ili da bi se mogla kvalitetno raspitati. Ubrzo nakon što mu je Puklin rekao da o tome ništa ne zna, njih su se dvojica razišli.

