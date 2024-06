Uskok je tereti za zlouporabu položaja i korupciju, a ona na misi nosi sat od čak 7000 eura

Josipu Pleslić ex Rimac snimili su jučer ispred crkve sv. Ante u Kninu, gdje je privukla pozornost skupom modnom kombinacijom. Nosila je elegantnu bijelu haljinu, koju je upotpunila luksuznim modnim dodacima brenda Louis Vuitton. Ipak, najviše se isticao sat na njezinoj ruci - kultni Cartier Tank Française, čija cijena varira između 5000 i 7000 eura.

Na haljini je nosila remen s logom slavnog brenda koji se na internetu prodaje po cijeni od 420 do 470 eura. Outfit je upotpunila velikom torbom istog brenda koja na službenoj stranici Louisa Vuittona košta 1500 eura, ali se na internetu prodaje i do 3400 eura. Haljinu je iskombinirala i s bež cipelama brenda Sophia Webster, čija je cijena na službenoj stranici 660 eura, ali ih trenutačno možete naći na popustu za 465 eura. Pleslić ex Rimac nerijetko nosi skupe i dizajnerske modne dodatke. Nedavno je snimljena u cipelama brenda Burberry čija se cijena kreće od 540 eura. Nosila je i torbice Celine Phantom, koje koštaju oko 2500 eura, a često nosi modne dodatke Louis Vuitton.

“Kninska kraljica", kako su je svojedobno zvali, uvijek je nosila markiranu i skupu odjeću i obuću. Ali uvijek je voljela i skupe modne dodatke. Tako je 2015., kad je bila šefica HDZ-ove izborne kampanje, šetala s torbama od 30-ak tisuća kuna. Tad se s Cartierom iz linije Tank Française, vrijednim barem 4000 eura, pojavljivala i na sjednicama predsjedništva HDZ-a, a ne skriva da ga ima ni dok mnogi od HDZ-ovaca očekuju skromnost i poniznost. Cartierov sat iz linije Tank Française dobila je kao dar, rekli su nam tad njeni prijatelji. Pleslić je uvijek nosila skupe dizajnerske sunčane ili dioptrijske naočale marki Dolce&Gabbana, Ray Ban, Lacoste i druge. Postavljalo se pitanje kako je mogla s tadašnjom plaćom gradonačelnice, koja je iznosila tadašnjih 11.000 kuna, sve to kupovati.

Skupocjeni stajling Josipe Plesli? ex Rimac: Torba od 1.500 eura i Cartier sat od 7.000 eura | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U listopadu 2015. na donatorskoj večeri HDZ-a u Gastro Globusu pojavila se s torbom Celine koja vrijedi oko 2600 eura, no fotografirana je i s francuskim klasikom Chanel koji je tad vrijedio od 22.500 od 32.000 kuna. Imala je i Yves Saint Laurent od oko 10.000 kuna.

Uskok je prije nekoliko dana podignuo optužnicu u slučaju pogodovanja tvrtki Graditelj svratišta, što je treća po redu za Pleslić ex Rimac. Osim protiv nje, optužnica je podignuta protiv bivše zadarske rektorice Dijane Vican, bivšeg prokurista tvrtke Graditelj svratišta Ante Stanišića te protiv tvrtke Graditelj svratišta. Naime, bivša državna tajnica živjela je u zagrebačkim Mlinovima u stanu navedene tvrtke, koja se u listopadu 2019. s najpovoljnijom ponudom, od 74,8 milijuna kuna, javila na javni natječaj za izvođenje radova na gradnji studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom u novom kampusu Sveučilišta Zadar. Tvrtka Graditelj svratišta gotovo je pobijedila na natječaju, a sukladno uvjetima položili su i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,45 milijuna kuna. Ipak, tvrtka nije dostavila potpunu dokumentaciju, pa je zbog toga zadarsko sveučilište Zagrebačkoj banci dostavilo zahtjev za isplatu garancije u iznosu od 1,45 milijuna kuna. Uskok smatra da je tad prokurist tvrtke Graditelj svratišta d.o.o., Ante Stanišić, kojem je također određen istražni zatvor, utjecajnu Josipu Rimac zamolio da utječe na Sveučilište u Zadru, odnosno rektoricu Vican, te da opozovu naplatu jamstva.

Uz to, Visoki kazneni sud u travnju ove godine potvrdio je zakonitost dokaza u aferama povezanima s Josipom ex Rimac. Pleslić na teret stavljaju da je, između prosinca 2019. i svibnja 2020., koristila položaj i autoritet državne tajnice u Ministarstvu uprave. Nadalje, Uskok tvrdi da je Josipa Pleslić ex Rimac od studenog 2017. do 29. svibnja 2020., uz novčanu nagradu od najmanje 40.000 kuna mjesečno, od vlasnika najvećeg vjetroparka u zemlji, na lokaciji Krš-Pađene, Milenka Bašića pogodovala njegovoj tvrtki. Nedavno je objavljena i komunikacija između Rimac i novoga glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je prvo tvrdio da su tek poznanici, ali iz poruka se vidi da se obraćaju jedno drugome s “Di si, lipa?” i “Di si, radosti?”, a dopisivali su se tijekom četiri godine, još dok je Rimac bila HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu uprave.