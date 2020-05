Uskok optužio dilere kokaina, oduzimaju im 10 milijuna kuna

USKOK je objavio u četvrtak kako su na Županijskom sudu u Zagrebu optužili osam ljudi zbog dilanja kokaina, posjedovanja i izrade oružja te niza drugih povezanih kaznenih djela.

Optuženi su M. D. (61), P. Š. (48), A. S. (47), S. B. (37), D. L. (47), S. Č. (26), N. Č. (27) i I. L. (36) . Prvookrivljenog se tereti da je tijekom 2018. pa sve do 16. svibnja prošle godine u Hrvatskoj, Srbiji, Češkoj, Belgiji, Švicarskoj kao i drugim državama članicama Europske Unije te državama Srednje i Južne Amerike, spojio ostale okrivljene u nabavu, prijenos i prodaju većih količina kokaina. Tako je drugookrivljeni bio zadužen kao kontakt prema prodavateljima u Srednjoj i Južnoj Americi, sljedeći je bio zadužen za prijevoz avionom iz Južne Amerike do zemalja u EU i Švicarskoj. Njegov posao bio je naći i putnika u svrhu lažnog prikazivanja takvog leta komercijalnim, a po slijetanju na odredište i za izvlačenje kokaina iz zrakoplova.

Za nastavak prijevoza, prijenos i raspačavanje bili su zaduženi četvrtookrivljeni i druge osobe, a za dilanje u Hrvatskoj bio je zadužen petookrivljeni te drugi ljudi, među kojima su i 6. i 7. okrivljeni.

Iz Uskoka opisuju da su tijekom 2018. i 2019. realizirali najmanje tri leta pod paravanom komercijalnog leta s putnicima. U prva dva su dopremili veću, neutvrđenu količinu kokaina, a droga na trećem letu nije stigla do odredišta jer su je presreli na na aerodromu u Asunciónu u Paragvaju. Potom su okrivljenici od 13. do 16. svibnja 2019. organizirali novi let i to iz Nice prema Urugvaju, za Montevideo, i s povratkom preko Nice u Basel. Tu su dopremili novu količinu kokaina koju su prebacili u podzemnu garažu u tom gradu, u kojoj su policijski službenici zatekli I., III. i IV. okrivljenog kraj kombija u kojem su našli 21 kofer. U njima je bilo 600 kilograma i 773 grama čistog kokaina vrijednog najmanje 18 milijuna eura.

Prvookrivljenog terete da je u listopadu 2018. iz Francuske u Zagreb dovezao auto s posebnim spremnikom u podnici s kojim je potom išao u Srbiju. Tamo je predao auto 6. i 7. okrivljenom kako bi otišli u Belgiju i preuzeli novac od prodaje droge. Oni su to učinili u Antwerpenu 29. listopada 2018, no 'pali' su na granici dva dana kasnije. Na Bregani su našli i oduzeli 1.010.200 eura pri čemu su na novčanicama i omotima u kojima je novac bio pakiran pronađeni tragovi kokaina.

Prije toga su, navodi se, napravili najmanje 20 takvih transfera i stekli znatnu nepripadnu materijalnu korist i to u vidu vrijednosti dopremljenog i zaplijenjenog kokaina od minimalno 18 milijuna eura.

Takva je korist ostvarena i ranijim dovozima u točno neutvrđenom iznosu, ali svakako većem od zaplijenjenih 1.010.200 eura, kao i plaćenim troškovima u svrhu krijumčarenja kokaina za prva tri leta od minimalno 900.000 eura te uplaćenim 1,1 milijun eura za kupnju zrakoplova, sveukupno 23.010.200 eura.

Dio novca je raspodijeljen među članovima zločinačkog udruženja u zasad točno neutvrđenim omjerima.

Također se prvookrivljenog tereti i da je od 8. okrivljenog policijskog službenika za obradu kriminaliteta u Policijskoj postaji Rovinj, s kojim ga je prethodno upoznao 5. okrivljeni zatražio da mu izvrši provjere o pogodnom identitetu koji će koristiti radi izrade osobne isprave s vlastitom fotografijom.

Iako je znao da je odavanje podataka neovlaštenim osobama zabranjeno, policajac je obavio tražene provjere i dostavio podatke. To je napravio i kad je prvookrivljeni podnio zahtjev za izdavanje putne isprave na ranije provjereni identitet, koja mu je izdana 2. kolovoza 2018. Tako pribavljenim ispravama se poslužio za osnivanje trgovačkog društva sa sjedištem na adresi prijavljenog boravišta VIII. okr., od kojeg je u više navrata tražio da provjeri postojanje zapreka za njegov ulazak u Hrvatsku ili postojanje upozorenja koja bi tražila izvješćivanje o njegovom dolasku u Hrvatsku i to pod pravim i krivotvorenim putnim ispravama, a što je VIII. okr. i učinio te ga o tome izvijestio.

Nadalje se drugom okrivljenom stavlja na teret da je od točno neutvrđenog dana pa do 13. srpnja 2019., u Zagrebu, nedozvoljeno kod sebe držao više komada streljiva, jedan rastavljeni i prepravljeni pištolj te jedan pištolj s ručno-radionički izrađenim prigušivačem.

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika te oduzimanje blokiranih 10.317.303,66 kuna u gotovini.