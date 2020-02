Uskok optužio Pripuza za muljanje s glomaznim otpadom

USKOK je, nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu, podigao optužnicu protiv P. P. (1957.), A. P. (1981.), M. J. (1981.), Z. R. (1970.), J. M.-T. (1971.), A. LJ. (1965.), V. K. (1960.), M. Ć. (1955.), M. B. (1979.), V. K. (1974.), I. N. (1956.) i S. B. (1960.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine i poticanja na utaju poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od 16. siječnja 2012. do 4. travnja 2017., u Hrvatskoj, stvarno upravljajući poslovanjem trgovačkog društva (dalje: društvo) iz Zagreba, povezao u zajedničko djelovanje II. do XII. okr., odredivši kao cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge na štetu navedenog društva te oštećenje Državnog proračuna neplaćanjem dužnog poreza na dodanu vrijednost.

Radi realizacije tog cilja I. okr. je osmislio i kontrolirao funkcioniranje sustava prikazivanja ulaza metalnog otpada u društvu korištenjem drugih društava osnovanih odnosno korištenih u svrhu fakturiranja istog otpada od izvornog prodavatelja do društva. Iako je I. okr. znao da ta druga društva nemaju potrebne dozvole za gospodarenje otpadom, da ne raspolažu djelatnicima, mehanizacijom niti prostorima za bavljenje tom djelatnošću te da se nalaze pod njegovom stvarnom kontrolom koju ostvaruje posredstvom II. od VII. okr., ona su korištena u svrhu fakturiranja istog otpada od izvornog prodavatelja do društva, a otpad su stvarno preuzimali zaposlenici i mehanizacija društva pod kontrolom I. okr. i to neposredno od izvornog prodavatelja.

Tako su na ime plaćanja fakturiranog otpada bili provedeni odljevi značajnih novčanih sredstava sa računa društva pod kontrolom I. okr. na bankovne račune izdavatelja faktura. Ta sredstava su zatim podizana u gotovini i dijelom su korištena za nabavu metalnog otpada „na crno“, a dijelom su vraćana I. i II. okr., pri čemu je II. okr. zajedno s I. okr. nalagao plaćanja tako izdanih faktura i primao povrat novca podignutog u gotovini. Osim toga je nadzirao i način njegove raspodjele, dok je III. okr. operativno rukovodio osnivanjem i poslovanjem društava sa svrhom njihovog korištenja za izdavanje faktura za prodaju metalnog otpada međusobno i prema društvu te korištenja njihovih bankovnih računa za primanje novca sa izvorištem u imovini društva.

Pritom su IV., VII., IX. i V. okr., u dogovoru s III. okr., osigurali izdavanje sadržajno neistinitih računa za prodaju metalnog otpada od strane društava pod njihovom kontrolom, a VIII. okr. je, u dogovoru s V. okr., izrađivala i knjižila takve račune za dio društava. Potom su, nakon uplata od strane društva pod kontrolom I. okr., osigurali podizanje novca s računa tih društava i daljnju predaju I. i II. okr., a u podizanju sredstava su sudjelovali IV., VII., IX. i V. okr. te u dogovoru s njim i VI., X., XI. i XII. okrivljeni.

Na temelju računa koje su četiri društva izdala društvu pod kontrolom I. okr., to društvo je na njihove račune isplatilo ukupno 188.962.711,68 kuna, od čega je neposredno sa računa ili nakon prijenosa na račune drugih društava pod njihovom kontrolom, u gotovini isplaćeno ukupno 168.204.283,71 kuna. Od tog iznosa je u protupravnu imovinsku korist I. i II. okr. vraćeno 39.804.285,96 kuna, a preostali dio je korišten za gotovinsko plaćanje nabave metalnog otpada „na crno“. Na opisani način društvo je oštećeno za 39.804.285,96 kuna, a Državni proračun Republike Hrvatske za 5.195.431,15 kuna neplaćenog PDV-a po računima za otkup metalnog otpada.

USKOK je u optužnici predložio da se od I. i II. okr. oduzme nezakonito stečena imovinska korist.