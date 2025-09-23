Obavijesti

NEZAKONITA GRADNJA

USKOK podigao optužnicu protiv šefice građevinske inspekcije i varaždinskog poduzetnika!

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Krenulo ispitavnje 14 uhićenih u akciji USKOK-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

USKOK ih tereti zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita te zloupotrebe položaja i ovlasti

USKOK je podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv dvoje hrvatskih državljana, Iris Rožmarić (1968.), voditeljice Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin, i Marijana Rauša (1971.), poduzetnika i vlasnika tri trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita te zloupotrebe položaja i ovlasti.

Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. godine u Varaždinu, Rožmarić i Rauš dogovorili su da će Rožmarić svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeriti u korist Rauševih trgovačkih društava te ga pravovremeno upozoriti na postupanja Državnog inspektorata.

Kao nagradu, Rauš je 28. studenog 2023. naložio svojoj radnici da za Rožmarić umanji cijenu za naručene proizvode za 70%, čime je Rožmarić kupila proizvode vrijedne 2.800 eura po cijeni umanjenoj za 3.117,34 eura.

Zauzvrat, Rožmarić je, odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jednog od Rauševih društava, obavijestila Rauša da će navedeni nadzor 19. ožujka 2024. osobno obaviti. Dogovorili su da će Rauš naložiti smanjenje opsega građevinskih radova samo toga dana, budući da za njih nije ishodio građevinsku dozvolu.

Rožmarić je, protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je Rauševom društvu omogućila daljnji nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole.

