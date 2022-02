Kod njih je pronađeno 15 kilograma kokaina, 12 kilograma hašiša, oprema za proizvodnju amfetamina i oružje.

Tužiteljstvo je u subotu priopćilo kako su istragom, na temelju kaznene prijave Pnuskoka, obuhvaćena trojica 30-godišnjaka, 48-godišnjak, 36-godišnjak i 65-godišnjak koji se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je šestorka proizvodila drogu, skrivala je, pakirala i skladištila radi daljnjeg prijevoza, krijumčarenja te preprodaju, ali i uništavala nusproizvode proizašle iz kemijskog procesa proizvodnje amfetamina.

Uskok je priopćio da su se okrivljenici međusobno povezali i udružili u studenom 2021. radi uspostave cjelokupnog nabavnog i distributivnog lanca trgovine kokainom, čija se cijena na ilegalnom narkotržištu u Hrvatskoj kreće od 250.000 do 280.000 kuna po kilogramu, heroinom, čija se cijena kreće od 120.000 do 150.000 kuna po kilogramu, ali i radi uspostave sveobuhvatnog proizvodnog procesa izrade amfetamina, čija cijena iznosi od 7000 do 10.000 kuna za kilogram, odnosno 8000 do 12.000 za litru u konzistenciji ulja.

Tužiteljstvo je preciziralo da su prvookrivljeni i drugookrivljeni 30-godišnjaci, zajedno sa 48-godišnjakom, iznajmili poslovni prostor u Zagrebu u koji su u najmanje tri navrata dopremili kartonske kutije i plastične kanistre sa sumpornom kiselinom i isopropanolom te plastične vreće ispunjene s natrijevim-hidroksidom, a koji se koriste u proizvodnju amfetamina.

Trojica članova skupine su, dodaje Uskok, iz tog skladišta prebacila najmanje 70 kanistara sumporne kiseline u laboratorij za proizvodnju amfetamina kojeg su postavili u jednoj obiteljskoj kući na području Zagrebačke županije. Pretragom te kuće je pronađeno 20 litara sumporne kiseline, 1075 kilograma natrijevog hidroksida, 50 litara isopropanola i 993 litre kemijske tekućine zasad nepoznatog porijekla.

Četvrtookrivljenog 48-godišnjaka sumnjiči se da je kao skladišni prostor koristio i ranije iznajmljenu garažu u Zagrebu u kojoj je pronađeno 2,7 kilograma amfetamina, 12 kilograma hašiša, 3,4 kilograma marihuane, 20 litara sumporne kiseline, 70 litara isopropanola, 19 litara acetona i dvije automatske puške.

Uskok nadodaje da su prvookrivljeni i drugookrivljeni 30-godišnjaci pohranili kod 65-godišnjaka pet kilograma marihuane, kanistre s 50 litara toluena, 200 litara nepoznate tekućine nalik na metanol, 445 litara nepoznate tekućine, 50 grama heroina i 24 kilograma punila za povećanje mase heroina prije njegove daljnje preprodaje.

Uz to, trojica 30-godišnjaka su na tri etaže obiteljske kuće na području Zagrebačke županije instalirali opremu i uređaje za proizvodnju amfetamina i amfetaminskog ulja. Pretragom te kuće, dodaje Uskok, pronađeno je 510 kilograma prekursora s kojim se može proizvesti oko 400 litara amfetaminskog ulja.

Uskok ističe da su prvookrivljeni i trećeokrivljeni 30-godišnjaci u više navrata izbacivali tekuće i krute tvari nastale kao otpad u proizvodnji amfetamina radi prikrivanja njihovog porijekla. Otpad su, precizira tužiteljstvo, odbacivali oko obiteljske kuće, na javnim površinama u prirodi, u predjelu naselja te u kontejnere u Zagrebu.

U Uskoku nadodaju da je pretragom laboratorija pronađeno 500 kanistara zapremine od 25 litara, 50 bačvi od po 25, 50 i 100 litara ispunjenih nepoznatom tekućinom te pet proizvodnih jedinica za sintezu amfetamina koje se sastoje od dvije bačve zapremine od 100 litara koje se nalaze u vodenoj kupelji i koje su spojene na plin i kemijska sredstva.

Tužiteljstvo je istaknulo da su prvookrivljeni i drugookrivljeni 30-godišnjaci, u podrumu kuće koju je na području Zagrebačke županije iznajmio petookrivljenog 36-godišnjaka, skladištili 15 kilograma kokaina, 40 litara acetona, 6 litara dietil-etera, pet litara nepoznate tekućine s reakcijom na kokain i prešu za pakiranje kokaina.

Ravnateljstvo policije je izvijestilo da dosadašnjom pretragom kuća koje su koristili okrivljenici pronađen prepravljeni pištolj, plinske maske, rendgen uređaj,40.000 eura, više desetaka tisuća kuna, nekoliko skupocjenih satova, veći broj mobitela i prijenosnih računala.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja šestorica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, dok je policija protiv njih podnijela kaznenu prijavu Uskoku, priopćilo je Ravnateljstvo policije

Uskok je istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

