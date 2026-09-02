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Troje osumnjičenih

Uskok pokrenuo istragu protiv troje osumnjičenih za ilegalno

Piše HINA,
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USKOK razbio lanac krijumčara: Preko granice prebacili najmanje 192 migranta
Foto: Sanjin Strukic
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Uskok je, na temelju kaznene prijave brodsko-posavske policije, pokrenuo istragu protiv troje osumnjičenih državljana Hrvatske, Srbije i BiH za zločinačko udruženje i krijumčarenje migranata, a za sve je predložio istražni zatvor

Istraga je pokrenuta protiv hrvatske državljanke rođene 1991., državljanina Srbije rođenog 1980. te državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1988. zbog sumnje da su od travnja do 3. svibnja ove godine sudjelovali u organiziranom ilegalnom prebacivanju stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Prema sumnjama Uskoka, prvoosumnjičena je na području Hrvatske i BiH organizirala prebacivanje većeg broja stranih državljana preko granice izvan graničnih prijelaza, kao i njihov daljnji prijevoz prema odredištima za dogovorenu novčanu naknadu.

U tu je svrhu povezala osumnjičenike te dogovarala vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu prebacivanja s osobama iz Italije i BiH čiji identitet zasad nije utvrđen, dok su drugo i trećeosumnjičeni za novac preuzimali i prevozili strane državljane do dogovorenih odredišta, koristeći unajmljena vozila i pazeći na policijske kontrole.

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Na taj je način, sumnja Uskok, iz BiH u Hrvatsku ilegalno prebačeno najmanje 192 stranih državljana. Policija je tijekom prijevoza zatekla drugoosumnjičenog sa 17 migranata, dok je zasad nepoznata osoba zatečena pri prijevozu još osam stranaca.

Tužitelji navode da su osumnjičeni ostvarili zasad neutvrđenu nepripadnu imovinsku korist koju su međusobno podijelili prema svojim ulogama. Za svo troje okrivljenika Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predloži određivanje istražnog zatvora.

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