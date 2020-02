Perković na sudu pustili tajno snimljeni razgovor s Bandićem

Sandra Perković danas je u nastavku suđenja Milanu Bandiću i drugima u aferi Agram govorila u putovanju gradskim autom na lokaciji Medulin - Zagreb- Medulin koji je zbio 19. prosinca 2013. godine.

- Bila sam na sportskim pripremama u Medulinu otkuda sam autom otišla na sjednicu Gradske skupštine u Zagreb. Naime, ja sam bila izabrana u Gradsku skupštinu, bila sam na većem broju sjednica u skupštini jer sam to smatrala svojom moralnom obvezom a kako je ovo bila jedna od ključnih sjednica morala sam biti tamo. Došla sam gradskim autom i dovezao me službeni vozač. Nazvala sam gradsku garažu i zamolila da netko dođe po mene u Medulin jer nisam imala svoj auto, a bila sam i ozlijeđena. Došao je vozač Grada Zagreba, odvezao me u Zagreb i vratio u Medulin. Nisam znala da se to ne smije, to je bila moja kriva procjena - rekla je Sandra Perković.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na pitanje sutkinje Rahele Valentić je li kontaktirala u vezi toga s Bandićem onda je odgovorila:

- Nisam kontaktirala vezano za auto već me samo nazvao da vidi je li to izrealizirano. Pretpostavljam da su ga obavijestili iz garaže- rekla je Perković.

Nakon toga u sudnici je puštena snimka tajno snimljenog razgovora između Perković i Bandića na kojoj se čuje kako joj zagrebački gradonačelnik kaže ' Raspustit će se skupština ako ne dođeš, doći će po tebe Saša i vratit ce te za dva sata'

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Perković je potom opet ustvrdila da je ona bila ta koja je zvala gradsku garažu, a ne Bandić.

Zamjernik ravnateljice Uskoka Sven Mišković potom je stavio primjedbu na istinitost iskaza svjedokinje.

Sestra Petra Pripuza, Dijana iskoristila je zakonsku blagodat i nije svjedočila u postupku u kojoj je optužen njezin brat.