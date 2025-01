Uskok u Hrvatskim šumama? Traju izvidi, prijava im je stigla 'iznutra', sve traje mjesecima

Uskok je češlja Hrvatske šume, objavio je RTL u nedjelju, a kako navode, svoje su radnje započeli prije više mjeseci, nakon prijave 'iznutra'. Kako doznaju od izvora, sve je krenulo nakon što su uočene 'nepravilnosti i korupcija'.

Prijavu je podnijela Uprava Hrvatskih šuma.

O Hrvatskim šumama jučer je za 24sata govorio i Josip Dabro.

- Nema ažurne evidencije o ničemu, ni o zemlji ni o potporama. Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti. 'Šef' mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem - rekao nam je Dabro koji je, kaže, ipak želio da takvi 'mutni' poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili.

'Odbacujemo Dabrine tvrdnje'

Hrvatske šume odbacile su u subotu kao neutemeljene i neistinite navode bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Josipa Dabre o kriminalu u toj državnoj tvrtki, poručivši da posluju u skladu sa zakonima i propisima, s naglaskom na odgovorno upravljanje šumskim resursima.

- Hrvatske šume posluju u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na odgovorno upravljanje šumskim resursima. Tvrdnje bivšeg ministra Josipa Dabre kategorički odbacujemo kao neutemeljene i neistinite - priopćili su iz Hrvatskih šuma.

Sve aktivnosti gospodarenja šumama provode se u skladu s odobrenim planovima te pod redovitim nadzorom nadležnih institucija, naglašavaju, čime se osigurava zakonitost poslovanja.

- Također, svatko tko ima saznanja vezana za nepravilnosti ili nezakonite radnje može i treba prijaviti iste nadležnim tijelima - poručili su.