IZBJEGAVALI CARINSKI NADZOR

Uskok u novoj akciji: Uhićenja u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Pagu, objavili za što ih sve sumnjiče

Navedene radnje provode se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok je u četvrtak pokrenuo novu akciju, a uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

