Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV
Podsjetimo, Uskok je i lani bio u sličnoj akciji protiv pirata. Tad su tražili pritvor za devet okrivljenika. Njih se teretilo da su prodavanjem ilegalnih TV paketa preko aplikacija zaradili gotovo šest milijuna eura.
Kako se neslužbeno doznaje, i ova je akcija usmjerena na ilegalne TV sadržaje, odnosno uhićenja zbog ilegalnih interentskih televizija.
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, objavio je upravo USKOK.
Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.