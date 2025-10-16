Obavijesti

News

Komentari 22
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV

Piše Ivan Hruškovec, Laura Šiprak,
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV
Foto: 24sata

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
MILIJUNSKA ZARADA

Podsjetimo, Uskok je i lani bio u sličnoj akciji protiv pirata. Tad su tražili pritvor za devet okrivljenika. Njih se teretilo da su prodavanjem ilegalnih TV paketa preko aplikacija zaradili gotovo šest milijuna eura.

Više o toj akciji pročitajte ovdje

DOZNAJEMO

Kako se neslužbeno doznaje, i ova je akcija usmjerena na ilegalne TV sadržaje, odnosno uhićenja zbog ilegalnih interentskih televizija.

ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, objavio je upravo USKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Komentari 22

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025