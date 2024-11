Uskok o akciji protiv pirata: Na ilegalnom TV sadržaju zaradili su gotovo šest milijuna eura

Međunarodna akcija, koja je uz potporu Eurojusta i Europola koordinirano provedena u više država, rezultirala je pokretanjem istrage i u Hrvatskoj, objavio je Uskok u srijedu navodeći da su predložili određivanje istražnog zatvora protiv devetoro okrivljenika. Njih se tereti da su prodavanjem ilegalnih TV paketa preko aplikacija zaradili gotovo šest milijuna eura. Uz to, noistelje prava oštetili su za gotovo dva milijuna.

Priopćenje Uskoka prenosimo u nastavku

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana (1967.,1979., 1988., 1971., 1967., 1975., 1972., 1988., 1965., 1970., 1972., 1984., 1970.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su I., II. i III. okr., u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge za sada nepoznate osobe, odredivši kao zajednički cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo. Navedeno su, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, omogućavali bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava u zamjenu za plaćanje novčanih naknada u iznosima od 10,00 do 15,00 eura mjesečno, odnosno 80,00 do 200,00 eura godišnje po korisniku.

Radi realizacije plana zločinačkog udruženja I., II. i III. okr. su korištenjem računalnih programa uklanjali programske zaštite i kontinuirano neovlašteno presretali televizijske i filmske sadržaje koje su nositelji autorskih prava koristeći tehnologije računalne distribucije televizijske usluge korisnicima putem Interneta pružali svojim korisnicima.

U svrhu daljnje distribucije tog sadržaja su osobno ili posredstvom drugih okrivljenika izrađivali, nabavljali i održavali tehničku infrastrukturu preko koje su velikom broju korisnika omogućavali neovlašteni pristup i prijem televizijskih i filmskih sadržaja koji su neovlašteno pohranjeni na mrežnim poslužiteljima koje su zakupljivali. Korisnicima su izrađivali korisničko ime i lozinku, a osobno i posredstvom drugih okrivljenika su zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače kroz odobravanje administratorskih ovlaštenja za korištenje kontrolnog panela.

Ostali okrivljenici su, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, sukladno dogovoru obavljali uloge u vidu nabave prijemnika, njihove distribucije nakon instaliranja mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima te administriranja virtualne videoteke.

Na opisani način okrivljenici su za sebe pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 5.985.486,93 eura, koju su sukladno njihovim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili. Pritom su nositelje autorskih i srodnih prava oštetili za najmanje 1.916.000,00 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv devetoro okrivljenika.