Nataša Novaković izabrana za povjerenicu, dobila 78 glasova

Nataša Novaković izabrana je za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i to iz drugog pokušaja sa 78 glasova vladajuće većine, potvrdio je to i službeno predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon stanke određene za tajno glasovanje.

Vladajući su ovoga puta demonstrirali da imaju većinu. Cijela oporba bojkotirala je glasovanje. Podsjetimo, u prvom krugu Novaković je nedostajao glas do izbora i dobila je svega 75 glasova.

Njezina protukandidatkinja Dalija Orešković povukla je svoju kandidaturu nakon što je dobila povjerenje 46 zastupnika.

Nakon što je na Odboru za Ustav uz protivljenje oporbe odlučeno da će se provesti drugi krug glasovanja, SDP i Most najavili su kako u tome neće sudjelovati.

- Nakon što su vladajući šalabahterima pokušali napraviti odabir predsjednice povjerenstva,neka sada svoju sramotu izvedu do kraja. Mi u toj sramoti i apsurdnu nećemo sudjelovati - poručio je Božo Petrov (Most).

Grbin: To je nakaradna procedura

Peđa Grbin (SDP) je upozorio da se ponovljenim glasovanjem želi disciplinirati vladajuća većina i najavio da SDP neće sudjelovati u "toj nakaradnoj proceduri".

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Robert Podolnjak kazao je da je ponavljanje glasanja neprihvatljivo jer netko mora promijeniti stav koji je izrazio u prvom glasovanju. Ponovio da Most neće sudjelovati u tome te pozvao zastupnike vladajućih koji nisu dali povjerenje Nataši Novaković učine isto i ovoga puta.

Izvijestio je i kako će se oporba danas sastati kako bi se do kraja usuglasio tekst opoziva potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Potpisi za opoziv Dalić će se prikupljati u srijedu, kada bi inicijativa trebala biti puštena u saborsku proceduru.

I zastupnici GLAS-a ponovili su da neće sudjelovati u glasovanju za predsjednicu povjerenstva za koju postoji tek jedna kandidatkinja. Želja joj je kaže da vladajući tajnim glasovanjem pokažu imaju li 78 ruku.

- Kad nešto radite preko koljena to dobro ne završi - poručila je Anka Mrak Taritaš.

Živi zid: Kao u totalitarnom sustavu

Branimira Bunjca (Živi zid) sve ovo podsjeća na totalitarne sustave. Ovakvim načinom glasovanja šalje se poruka građanima, koji posao žele raditi pošteno da će bez njega ostati, te da u državi trebamo poltrone i poslušnike.

- Idite se sramotiti - poručio je Bunjac vladajućima, a kandidatkinju Novaković pozvao je da zbog dostojanstva povuče svoju kandidaturu.

- Mi se možemo zvati HDZ, Hrvatski demokratski zid, uzvratio je predsjedavajući Goran Jandroković nakon istupa zastupnika Bunjca

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Željko Reiner (HDZ) istaknuo je kako vjeruje da će Sabor danas izglasati Novaković, a o broju glasova nije želio spekulirati.

Jandroković: Uvjeren sam da će Novaković biti profesionalna

Iako je izabrana samo glasovima vladajuće većine, predsjednik Sabora Gordan Jandroković uvjere je da će Nataša Novaković kao predsjednica povjerenstva profesionalno raditi svoj posao, kao i ostali izabrani članovi tog tijela. Na pitanje hoće li nova predsjednica povjerenstva na početku mandata imati stigmu jer je izabrana samo glasovima vladajućih.

- To bi bilo pogrešno gledanje. Podsjetio bih da je i gospođa Orešković, kad je izabrana, isto tako imala potporu vladajućih. Izbor čelnih osoba ovog povjerenstva je i političko pitanje. Naravno da je oporba koristila priliku, kako bi pokušala ostvariti političke probitke iz ove situacije - rekao je.

Na pitanje očekuje li da će novoimenovano povjerenstvo na čelu s Novaković raditi na nivou kao i njihovi prethodnici, uzvratio je:

- Nadam se da će biti i bolje - poručio je predsjednik Sabora.

Pojasnio je kako time ne govori da je bilo kome, bilo što zamjerio već napominje kako očekuje da povjerenstvo kvalitetno i profesionalno radi svoj posao te da svi koji se nađu u sukobu interesa budu sankcionirani.

Prokomentirao je i oporbenu inicijativu za opoziv potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

- I to je legitimno i očekivano. Kao i do sada u taj pokušaju neće biti uspješan i oporba će ostvariti još jedan poraz - poručio je Jandroković.

U trenutku kada oporba prikupi dovoljan broj potpisa i inicijativu za opoziv uputi u saborsku proceduru o njoj Sabor treba otvoriti raspravu i roku od mjesec dana.

- Tako će tako i biti - rekao je predsjednik Sabora.

Osvrnuo se i saborsku raspravu koja je trajala cijelu noć po prvi puta u povijesti. Kazao je kako se probudio prije pola pet ujutro u petak i kao i obično išao pogledati na mobitel kada je završila sjednica i kako bi vidio plan rada.

- Našao sam poruke da sjednica još traje. Nazvao sam predsjedavajućeg Milana Brkića i dogovorili smo se o preuzimanju oko osam sati - ispričao je Jandroković.

Koliko će dugo trajati rasprava o izmjenama poslovnika, ističe, ovisi o oporbi. Poručio je da su vladajući spremni raspravljati koliko god treba pa i nastaviti raspravu o ovoj temi idući tjedan.



- To je demokratsko pravo saborskih zastupnika da se na ovaj način bore za svoje interese, malo je drugačije nego inače no to je parlament, tu se ljudi bore. Ovo je strategija koju je oporba izabrala. Radilo se cijelu noć, nastavit ćemo do određenog sata danas, ako ne završimo nastavljamo idući tjedan - zaključio je Jandroković.

Oporba spriječila glasovanje o izmjenama poslovnika

Oporba je odugovlačenjem rasprave kroz cijelu noć i jutro uspjela spriječiti glasovanje o izmjenama Poslovnika. Gordan Maras (SDP) poručio je vladajućima da se ne igraju s vatrom, jer Sabor nije njihov poligon gdje mogu raditi što hoće. Pozvao ih je i da se dogovore oko funkcioniranja Sabora.

- Spremni smo ostati cijeli dan i sutra ako treba, ako se ne zaštite standardi te da se ne guši rasprava i forsira svoja volja. Kolege iz HDZ-a vidjeli ste da nećemo mirno gledati što radite, drago mi je da su to vidjeli i građani. Od sada igra u Saboru će se još jednom naglavačke okrenuti - poručio je Maras kolegama u Saboru te ih pozvao da prihvate amandmane SDP-a na poslovnik, koji kaže nisu zlonamjerni nego konstruktivni.

Rasprava se nastavila nakon izglasavanja Novaković. Maras je objavio da je podneseno 400 amandmana na poslovnik.