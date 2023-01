Plenković: 'Željko Reiner će biti šef Kluba HDZ-a, a Nataša Tramišak vratit će se u Sabor'

U 16 sati počela je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Vrh HDZ-a raspravljao je o dvojici novih ministara koji su danas predstavljeni nadležnim saborskim odborima.

Riječ je o Branku Bačiću, novom ministru koji bi trebao ubrzati obnovu i Šimi Erliću, predloženom ministru za EU fondove.

Također raspravljalo se o tome tko će Branka Bačića zamijeniti u Saboru.

Nakon održanog sastanka Plenković se obratio medijima.

- Željko Reiner bit će novi predsjednik Kluba HDZ-a u Saboru, kao čovjek od povjerenja. Govorili smo i o zamjenama u Saboru. Umjesto Branka Bačića dolazi u Sabor Danica Baričević, ministrica Tramišak se vraća u Sabor. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić odlazi iz Sabora, a ostaje Goran Ivanović - objavio je Plenković.

- Obnova je ključni prioritet nakon godine isporuke - rekao je Plenković.

- Razgovarali smo i o drugim temama: potpora Sisku i Glini, obljetnici HDZ-a u Splitu koja je bila sjajna, obljetnici mirne reintegraciji i međunarodnog priznanja - dodao je Plenković.

- Mislim da ćemo napraviti veliki iskorak u ovih godinu dana. Cijeli proces obnove, bez obzira na nedovoljnu brzinu zamjenskih kuća, ipak je dobio jedan zamah - rekao je.

O smjeni Tramišak

Govorio je o smjeni ministrice Tramišak.

- Što se tiče te teme, napomenut ću da nema dileme. Cijeli osječko-baranjski HDZ je lojalna grupacija koja je na izborima napravila jako veliki uspjeh - rekao je.

- Bilo koja osoba, zastupnik, ministar, ministrica… je pitanje o kojem odlučuje predsjednik Vlade u konzultacijama s nizom aktera - dodao je.

- Ne želim ni na koji način dovesti u pitanje da HDZ ne vodi računa o Slavoniji. Ta teza ne postoji - rekao je Plenković.

Na upit je li ministrica imala neku grešku u radu, premijer je odgovorio: “Ne vraćam se na tu temu više.”

O obuci ukrajinskih vojnika

Komentirao je i svoj intervju za francusku televiziju. Rekao je da ga novinari o tome pitaju i da im mora objasniti o čemu je riječ.

- To nije nikakvo prokazivanje, čuo sam Milanovića što je rekao o tome. Zamislite primjerenog trenutka i obljetnicu reintegracije...da mi imamo tezu da su Hrvati nekakvi američki robovi. To su ozbiljne teze, kakva je to antiamerička politika, anti NATO politika, a danas ispraćamo vojsku koja odlazi u NATO-ovou misiju u Poljsku. Apsurdima nikad kraja, političkoj odgovornosti, za greške koje je napravio SDP, Domovinski most, nikad kraja. To su ozbiljne političke greške. Pitaju se helou, ali znaju oni koji nas promatraju tko je tko. Znaju tko je bio za... - rekao je Plenković o glasanju u Saboru za obuku ukrajinskih vojnika.

- Ja govorim o tome jer me novinari o tome pitaju - dodao je.

Osvrnuo se i na slučaj posvajanja i uhićenih Hrvata u Zambiji te je rekao kako hrvatski diplomati pružaju uhićenima pravnu pomoć.

