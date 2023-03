Filipović: Ne znamo koliki su gubitci HEP-a, ali smatramo da će ovaj iznos biti dovoljan

HEP je pretrpio financijske gubitke zbog paketa mjera Vlade donesenih radi pomoći građanima i ostalim ugroženim kupcima energije u procijenjenom iznosu do 900 milijuna eura. Stoga je Vlada odlučila da neće ići u privatizaciju nego da će im pomoći država, kao stopostotni vlasnik.

- Ovom odlukom predlaže se davanje dioničarskog zajma HEP-u u iznosu 400 milijuna eura te pokretanje aktivnosti koje se odnose na dokapitalizaciju do 900 milijuna eura - istaknuo je ministar gospodarstva Davor Filipović dodavši kako se planira povećati temeljni kapital HEP-a unosom prava i u novcu.

Nakon sjednice Vlade, ministar Filipović obraća se medijima.

- Danas smo na Vladi donijeli nekoliko važnih odluka. Jedna od njih je davanje dioničarskog zajma HEP-u i dokapitalizacija. To se radi kako bi HEP natavio nositi teret ove krize i kako bi naši građani mogli i mati povoljnu cijenu struje. Dogovorili smo da HEP prolongira otplatu kredita kako bi kontinuirano mogao nabavljati energente koji su neophodni za funkcioniranje našeg gospodarstva - rekao je na početku ministar Filipović.

- Idemo u smjeru dokapitalizacije, a što se tiče financijskih rezultata HEP-a to trebate pitati Upravu HEP-a. Još nismo dobili financijske rezultate od njih, obveza je nešto poslije trećeg mjeseca tako da je sve u zakonskom roku. Uprava je za to odgovorna i to je na njima - rekao je Filipović.

- Ne bih se oslanjao na neslužbene informacije, prijedlog iznosa zajma i dokapitalizacije došao je od strane HEP-a i to će biti dovoljno da mogu neometano radtit - dodao je Filipović.

Tih 400 milijuna eura zajma bit će obuhvaćeno u ukupan iznos 900 milijuna eura dokapitalizacije.

- Ideja je da se poveća temeljni kapital HEP-a. To je obveza koju bi HEP trebao vratiti državni, ali to će se onda pretvoriti u temeljni kapital - istaknuo je Filipović.

Filipović je kazao kako revizija poslovanja HEP-a još nije gotova.

- Naši građani se ne trebaju bojati, ništa neće poskupjeti - rekao je Filipović o cijenama plina.

- Štitimo hrvatske građane i gospodarstvo i neće biti problema po tom pitanju - dodao je.

Komentirao je i pismo šefa PPD-a.

- Nitko neće propasti i nećemo dizati cijenu plina - rekao je.

Vezano za dobavljače koji žele veće cijene plina i pismo vlasnika PPD-a koji prijeti kaznenim prijavama, Filipović je poručio kako uvijek ima onih koji u ovoj krizi žele zaraditi i dodatno profitirati.

- Ništa neće poskupiti, cijena plina ostaje ista. Štitimo građane i gospodarstvo, nastavit ćemo raditi tako - rekao je.

Novinari su pitali prijeti li mu netko i spomenuli su se napisi u medijima da ministar blokira brojne projekte.

- Vidio sam razne napise. Postoje određene interesne skupine kojima se ne sviđa ono što mi radimo u ministarstvu. Kaže se da pokušavamo uništiti Petrokemiju. Mi nastojimo održati proizvodnju i zadržati radnike, a toga nema bez ulaganju proizvodnju. Također, da ne budemo u lošijem položaju kada dođu novi investitori. Proces ide u dobrom smjeru. Što se tiče HEP-a to dobro funkcionira - rekao je Filipović.

- Sve što radim, radim uz suglasnost premijera - dodao je.

Novinari su ga pitali i o Agrokoru.

- Puno je tema u mom resoru. Nećete se naljutit na mene ako preskočim to pitanje jer nisam sudjelovao u svemu tome - rekao je kratko.

- Sve što radim i odluke koje donosim koordiniram s premijerom, a zašto netko o meni piše nebuloze i laži mogu reći da sam dok sam igrao košarku s ponosom sam branio boje sinjskog alkara. Tamo ima jedan transparent 'Neka dođu'. I tako ću u budućnosti raditi i štititi hrvatske interese - rekao je Filipović.

- Važno je razvijati kulturu zaštite potrošača u našoj zemlji. Imamo sada 10 trgovačkih lanaca čije se cijene mogu pratiti u aplikaciji. Ono što me veseli je kada usporedite cijene košarice došlo je do smanjivanja cijene određenih proizvoda - rekao je Filipović.

Na Vladi je rečeno da će poskupiti mlijeko.

- Predloženo je povećanje cijene od 5 centi. To mlijeko je bilo uključeno u paket mjera, a ostale detalje pitajte ministricu Vučković - zaključio je Filipović.

