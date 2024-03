Uskoro ključna odluka: Je li bliski Plenkovićev suradnik preko veze zaposlio prijatelja?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa će nakon duže od godinu dana donijeti odluku u slučaju glasnogovornika Vlade Marko Milića koji je preko poruka utjecao na zapošljavanje svog prijatelja Nike Dujmovića.

Ova odluka dugo se čekala, te su je mnogi predstavili kao prvi test Povjerenstva u novom sazivu, s kojim predsjeda Aleksandra Jozić-Ileković. Marko Milić je jedan od ljudi iz najužeg kruga premijera Andreja Plenkovića u kojeg ima potpuno povjerenje, a sin je poznatog novinara Gorana Milića.

Podsjetimo, Nacional je objavio poruke koje su u rujnu 2019. godine razmjenjivali Marko Milić i predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. Iz njih je vidljivo da je glasnogovornik Milić utjecao na zapošljavanje svog prijatelja Nike Dujmovića u Hrvatskim šumama.

Milić je u jednoj poruci HDZ-ovu šefu Hrvatskih šuma samo poslao ime svog prijatelja Dujmovića. Jakupčić odmah odgovara Miliću.

"Radit će do godinu dana na određeno, takva je praksa u Hrvatskim šumama, a onda ćemo ga primiti".

Milić mu odgovara: "Hvala ti Kruno puno".

Dujmović je dobio posao na neodređeno, ali u svoju obranu je Milić tvrdio da je to bilo skoro dvije godine kasnije, pa je to dokaz da nije utjecao. Milić je također tvrdio da je Dujmović primljen na određeno vrijeme sukladno procedurama i prije poruka, no pokazalo se da je njegov prijatelj na čudan način premještan.

Ali to nije jedina poruka koju su razmjenjivali. Bilo je i drugih koji ukazuju kako se zapošljavalo u državnoj tvrtki.

- Marko, molba. Molim Te, pitaj Šefa, za zapošljavanje u H. šumama – Branka Filipetija (pripravnik lovstva). On zna o kome je riječ. Hvala i pozdrav - glasila je druga poruka. Objavljeno je i kako je predsjednica Jozić-Ileković od USKOK-a i Županijskog suda zatražila poruke koje su Milić i Jakupčić razmjenjivali od 2018. do 2019. godine, ali te tražene poruke nije dobila.

Poruke se, inače, nalaze u spisu afere vjetroelektrane u kojoj je Jakupčić optužen s investitorima u vjetropark Krš-Pađene, prvooptužena u tom slučaju je Josipa Rimac(danas Pleslić). Ovaj slučaj je bio jedan od razloga zašto je Andrej Plenković predložio izmjene Kaznenog zakona kako poruke ne bi curile iz spisa. Ako se ubuduće otkrije onaj tko je dostavio poruke ili druge informacije iz spisa, završit će u zatvoru do tri godine.

Osim Milića, danas će se na sjednici raspravljati o još jednom članu Vlade. Odnosno, donijet će se odluka u slučaju potpredsjednika Vlade Tome Medveda. Podsjetimo, Povjerenstvo za odlučivane o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv Medveda jer u svoju imovinsku karticu nije unio suvlasništvo nad 15 nekretnina u katastarskoj općini Cetingrad kod Slunja.