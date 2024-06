Uskoro kreće Povorka ponosa u Zagrebu: Ovo je ruta, ima promjena u prometu tramvaja

U Zagrebu se danas održava Povorka ponosa. Kako su najavili organizatori, Povorka ponosa LGBTIQ+ zajednice započet će okupljanjem u 15:00 sati na Trgu Republike Hrvatske, ispred Hrvatskog narodnog kazališta, te će od 16.00 sati krenuti gradskim ulicama i trgovima. Kako su najavili iz Grada, u povorci će sudjelovati zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

Povorka ponosa, koja se ove godine održava pod geslom „Ustale i ostale! – Ustali i ostali!“, kretat će se centrom grada od Trga Republike Hrvatske te će proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom do Parka Ribnjaka.

Tradicionalna Povorka ponosa u Zagrebu se održava od 2002. s ciljem borbe za otvorenost grada prema prihvaćanju različitosti, u organizaciji Udruge „Zagreb pride“ koja se zadnja dva desetljeća bori za društvo ravnopravnosti, prihvaćanja i jednakosti svih seksualnih i rodnih identiteta, svih oblika obitelji i zajedništva.

Prosvjedni skup na Ribnjaku i svečani dio skupa trajat će do oko 19.00, poručuju organizatori

Ovu, 23. po redu, povorku ponosa LGBTIQ+ zajednice novčanim i drugim donacijama podržali su: građanke i građani Zagreba i Hrvatske te kvir dijaspora, Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke, Francusko veleposlanstvo, Erste Banka, The Pride Beach Festival. pišu organizatori i dodaju:

- Druge godine za redom središnju nacionalnu Povorku ponosa LGBTIQ+ zajednice Hrvatske i Zagreba sporazumno suorganiziraju Grad Zagreb i udruga Zagreb Pride.

Marko Bošnjak svojim će glasom uveličati „Svečano obilježavanje desete obljetnice Zakona o životnom partnerstvu“. Stožerni dio zabave nose slovenska predstavnica na Eurosongu Raiven i Alka Vuica, priopćili su organizatori.

Izmjene u tramvajskom prometu

Zbog povorke ima izmjena u tramvajskom prometu.

- "Povorka ponosa 2024.", koja će se održati u subotu, 1. lipnja, uvjetuje izmjene u prometu užeg gradskog središta od 15.40 do 17.30 sati. Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom te do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj