Pljušte oštre reakcije na papinu izjavu o gayevima: 'Nije rekao krivo', 'Blokirajte im sredstva!'

Papa Franjo šokirao je pogrdnim izrazom prema LGBT+ zajednici dok je na zatvorenom sastanku s talijanskim biskupima ponovio da homoseksualcima ne bi trebalo dopustiti da postanu svećenici. Rekao je kako su sjemeništa prepuna "frociaggine", vulgarnog izraza koji se grubo prevodi "pederčina", izvijestili su talijanski mediji.

Papa, koji je podrijetlom Argentinac, vjerojatno nije bio svjestan uvredljivosti tog izraza, budući da mu talijanski nije materinji jezik, ističu izvori bliski Vatikanu, no ovime je izazvao val oštrih reakcija, posebno LGBT+ zajednice i aktivista. Poneki su jedva čekali ovakvu izjavu od čelnika Katoličke crkve, pojedini mu pliješću, opravdavaju, dok mnogi negoduju. U Rimu se početkom lipnja održava i pride.

Pope Francis holds the weekly general audience at the Vatican | Foto: Guglielmo Mangiapane

Treba blokirati sredstva koja dolaze Katoličkoj crkvi, slaže se Fabrizio Marazzo, glasnogovornik talijanske LGBT+ stranke Partito Gay, koji se osvrnuo na udio poreza na dohodak koji dobiva od građana, poznatog kao 8X1000. - Prisjetimo se da se seminari također financiraju novcem talijanskih poreznih obveznika, a svećenstvo je također plaćeno s 8x1000, stoga, ako Crkva potvrdi ovu deklaraciju diskriminirajućom, tražimo da Vlada blokira sredstva Katoličkoj crkvi - rekao je.

Rosario Coco, predsjednik Gayneta rekao je kako je Franjo "već sve rekao". - Ako se razbjesni govoreći o prevelikom 'pederluku' u Crkvi, to je zato što očito više ne znamo gdje sakriti homoseksualne osobe u kleru, koji su vrlo brojni, i određene represivne politike su predodređene za kraj - rekao je.

Talijanski političar Simone Pillon i bivši senator oglasio se na društvenim mrežama gdje je pozvao na "ovacije za papu". - Ovacije za papu. Bilo je i vrijeme. Absit iniuria verbis. Samo nekoliko dana prije #pridea. A sada svima neka je blagoslovljen - stoji u objavi uz fotografiju naslova talijanske La Repubblice.

- Nema previše pederizma, previše je homofoba - osudio je zastupnik PD-a, kandidat za europske izbore i LGBT aktivist Alessandro Zan.

Anne Paole Concie, LGBT aktivistica i bivša zastupnica Demokratske stranke ipak brani papu. - Oprostite, ne mogu se ljutiti, oprostite mi. Rekao je loše, ali zato što živi u Rimu i 'pederizam' se koristi u vječnom gradu, ali nije uvijek uvredljiv. Nije rekao ništa osim istine: većina svećenika je gay. Jeste li iznenađeni? - rekla je.

O slučaju koji se navodno dogodio 20. svibnja prva je izvijestila Dagospia, kada je Talijanska biskupska konferencija otvorila četverodnevnu skupštinu zatvorenim sastankom s papom. Papa Franjo (87) do sada je zauzimao otvoreniji pristup LGBT zajednici.

Na početku svog papinstva 2013. je rekao: "Ako je osoba gay i traži Boga i ima dobru volju, tko sam ja da sudim?", dok je prošle godine dopustio svećenicima da blagoslivljaju članove istospolnih parova, što je izazvalo značajnu konzervativnu reakciju. S druge strane, na susretu s talijanskim biskupima 2018. rekao im je da pažljivo provjeravaju kandidate za svećenike i odbiju sve moguće homoseksualce. U dokumentu iz 2005., objavljenom pod Franjinim pokojnim prethodnikom Benediktom XVI., Vatikan je rekao da Crkva može primiti u svećeništvo one koji su jasno "nadvladali homoseksualne sklonosti" tijekom najmanje tri godine.