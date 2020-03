Uskoro otvaranje prijava za subvencionirane stambene kredite

Za kraj ožujka najavljen je početak prijava za subvencionirane stambene kredite Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Gotovo 10.000 mladih obitelji je do sada riješilo svoje stambeno pitanje uz ovaj program, a OTP banka vam može pomoći da dođete do svog doma iz snova.

Uvjeti stambenog subvencioniranja

Uvjeti za prijavu u program ostaju isti kao i u rujnu prošle godine: zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita može podnijeti svaki građanin Republike Hrvatske koji nije stariji od 45 godina. Uvjet je kreditna sposobnost prijavitelja, kao i to da u vlasništvu ni on ni njegov bračni ili izvanbračni drug već nemaju kuću ili stan. Oni koji žele prodati svoju nekretninu radi kupnje većeg stana ili kupnje odnosno izgradnje kuće, također se mogu prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita.

Kredit će biti subvencioniran u prvih pet godina otplate, no rok subvencije se produžuje za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Prošle je godine promijenjen i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita te se sada subvencija produljuje za dodatnu godinu po svakom djetetu koje obitelj već ima u vrijeme prijave u program APN-a.

Što je s otplatom, iznosima i kvadratima? Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina, a visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina nalazi te iznosi od 30 do 51 posto. Subvencionirat će se iznosi do najviše 1.500 eura/m2 u kunama, do najvišeg iznosa od 100.000 eura u kunama. Zanimljivo je ovdje spomenuti podatak da je, od 2017. godine kada je program krenuo, prosječna veličina stana kupljenog uz pomoć programa bila 72 m2, a prosječna veličina izgrađene kuće 179 m2.

Ponuda OTP banke

Neovisno o tome odlučite li se za kredit u kunama ili u eurima, kamatna stopa je 2,39 %, fiksna za prvih sedam godina otplate, nakon čega je promjenjiva 2,50 %, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,54%. Usto, OTP banka u ovoj ponudi ne naplaćuje trošak procjene nekretnine, a kredit se odobrava bez naknade za obradu kredita te bez naknade za prijevremeni povrat kredita. Kako bismo vam dodatno umanjili troškove, u suradnji s našim partnerom Croatia osiguranjem, omogućili smo vam popust u visini od 30% za ugovaranje police osiguranja nekretnine.

Ukoliko želite dodatno financijski zaštiti svoje najbliže kod neželjenih i neizvjesnih životnih okolnosti, pozivamo vas da provjerite mogućnosti koje nudi polica osiguranja života OTP Osiguranja. Polica osiguranja ugovara se osobnim odabirom, a sami birate i početnu osiguranu svotu te dinamiku plaćanja premije (mjesečno/kvartalno/godišnje). Više informacija o policama OTP Osiguranja možete potražiti u svim poslovnicama OTP banke.

Pronađite idealnu lokaciju i prijavite se!

Želite li sudjelovati u skorom APN-ovom programu, pronađite svoj novi dom – ili zemljište na kojem ćete ga izgraditi – te se javite OTP banci kako biste realizirali svoj subvencionirani stambeni kredit. Naši bankari čekaju sa svim informacijama pa ugovorite sastanak u jednoj od poslovnica u cijeloj Hrvatskoj i saznajte više o ponudi stambenih kredita uz državnu subvenciju.

Tema: Promo sadržaj