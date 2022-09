Plenković: Idućeg tjedna ćemo predstaviti novi paket mjera

Želio bih najoštrije osuditi ovaj grozan slučaj nasilja u obitelji, još jedno ubojstvo žene u Novskoj, mi smo dosta napravili u pogledu pooštravanja zakonskih odredbi gdje se vidi već da je praksa puno više otišlo iz prekršajne u kaznenu domenu, ali, nažalost, ovaj fenomen nasilja je jako teško iskorijeniti. Vjerujem da ćemo s dodatnim mjerama unaprijediti okvir jer je ovo nešto što ruši same temelje društva, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

PRATITE UŽIVO:

Podsjetio je kako je ovog tjedna bio u Splitu na otvorenju Europskog prvenstva u vaterpolu. No, izostavio je da je tamo bio izviždan.

- Veselimo se sjajnim igrama naše reprezentacije i želimo im uspjeh da odu, ako je to moguće, do zlatne medalje. Naša Vlada je pridala ogromnu važnost sportu, udvostručili smo sredstva od 2016. u sport i saveze - rekao je Plenković.

Govoreći o Danu sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu te Međunarodnom danu nestalih koji se obilježio jučer, premijer je istaknuo kako je cilj Vlade pronaći još 1832 nestalih i dostojanstveno zaštititi njihove obitelji.

- To je naša trajna zadaća, kontinuirano se radi napredak, no dokle god taj proces do kraja ne bude na dostojanstven način dovršen, nećemo stati - rekao je.

Najavio je kako od 5. rujna kreće zakonska obveza iskazivanja cijena u kunama i u eurima koja će potrajati sve do kraja iduće godine s ciljem zaštite potrošača i lakše prilagodbe.

Plenković je istaknuo i kako je sve spremno za početak nastave.

- Želimo svim školarcima ili dobrodošlicu ili sretan povratak u školu, učinit ćemo maksimalne napore da se i dalje ulaže u obrazovanje jer je ono ključ hrvatske budućnosti uz demografiju - rekao je.

Za idući tjedan je najavio paket mjera pomoći u ovoj energetskoj krizi i uslijed vala poskupljenja.

- One se dovršavaju, bit će cjelovite, sveobuhvatne, namijenjene i za kućanstva, cijeli javni sektor, neprofitne organizacije, škola, vrtića, bolnica, vjerskih zajednica, mi ćemo učiniti sve da im računi budu takvi da će ih moći plaćati bez većih problema. Vodit ćemo posebno računa o najugroženijima u društvu, poljoprivrednicima, ribarima i gospodarstvu, osobito mikro, malim i srednjim poduzetnima u maksimalnoj mjeri koliko je to u ovim okolnostima moguće. Mislim da će svi biti zadovoljni, imamo određene fiskalne kapacitete, tajming donošenja je sasvim primjeren jer se veća potrošnja energenata očekuje od početka listopada - rekao je.

O pljački INA-e je ponovio kako se radi o zločinačkom udruženju.

- Predmet ima svoju pravosudnu dimenziju, međutim ima i upravljačku i mi ćemo tu sigurno poduzimati korake da se stvari promjene jer ovo što se dogodilo je izrazito loše i katastrofalno i stvari treba iz korijena promijeniti - naglasio je dodavši kako nema zaštićenih te da skupina ljudi koja je ovo organizirala treba odgovarati.

Oporbu je nazvao jeftinim demagozima te još jednom naglasio kako se Vlada snažno bori protiv korupcije i da su upravo vladine institucije u sklopu Ministarstva financija nakon informacije banaka razotkrile cijeli slučaj.

- Ovo su djela grupe ljudi, pojedinaca, a ne bilo kakva politički motivirana ili, ne daj Bože, politički sponzorirana. Protiv jeftinih demagoga ćemo se politički boriti, naši rezultati govore da naša Vlada ima jasan smjer na dobrobit građana i gospodarstva. A ovakvih nezakonitih slučajeva je bilo, ima ih, bit će ih, to, nažalost, postoji svugdje, primjere korupcije smo vidjeli u najrazvijenijim zapadnim državama EU. Institucije države su to na vrijeme otkrile, novac je sačuvan, oko 450 milijuna je već uplaćeno u proračun, tamo stoji i neće uteći nikuda. Ovim oportunističkim politikantima poručujem da je parlamentarna većina stabilna - poručio je.

Najčitaniji članci